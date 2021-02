Gaaaaaaanz nah dran ...... (Donnerstagsrunde)

Thema der DoRu für den Monat Februar 2021.Vielleicht Küchenutensilien etwas genauer betrachtet?Bei dem Begriff "nah dran" dachte ich als erstes an Macro Objektive oder halt Zoom. Beides probierte ich aus, doch mir gefiel das Resultat nicht. Dann fielen mir meine Raynox Macroscopic Linsen mit dem Schnappverschluss (passend für Filtergewinde 52 - 67) ein, . Sie gibt es in verschiedenen Ausführungen...... ich nutzte das Model M 250 mit der Kompakten Sony RX 10. Da meine "Models" alle kleineren Formats waren, konnte ich mir das Stativ sparen und ersetzte es durch ein Ricepack, um bei etwas längerer Belichtung Stabilität zu haben.Was beiSichtweise der Dinge heraus kam entsprach mehr einem Bilderrätsel, lolol, deshalb habe ich die Aufnahmen mit Titeln versehen.Viel Spaß beim Schauen, sofern Interesse an TableTop besteht