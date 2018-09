Es ist gut.......

Conny und ich waren bei Tina und Bernd in Bad Kösen für ein verlängertes Wochenende zu Gast. Nach einem fast endlosen Quasselabend bis in die späte Nacht brachen wir am Sonnabend auf, die Unterwelt zu erkunden. Ziel war der Röhrigschacht in Wettelrode (Sangerhausen). Nach einem kurzen Aufenthalt im Museum und einer Kaffeepause ging es in die Unterwelt.Das hieß: Kittel an, Helm auf die Birne und Grubenlampe umgehängt. (Dazu kam die Fototasche und die Kamera, anders geht es nicht). Und runter zu den Zwergen.Seilfahrt 273 Meter in die Tiefe, dann eine Fahrt in der Grubenbahn von ungefähr 1 kmEin sehr versierter Führer erwartete uns und erklärte alles über 800 Jahre Abbau im Kupferschieferflöz. Die Veränderung in der Technik wurde auch demonstriert, in dem man Damen Löcher in die Wände bohren ließ. (Nur sprengen durften wir lieber nicht). Angeboten wird die Normaltour, und für Tiefenjunkies auch Touren in Tiefen bis 1700 m. Dauer bis ca. 8 Std. Infos unter Tel. 03464/587816 oder www.roehrigschacht.de.Meine Einschätzung: Schon die Normaltour ist empfehlenswert. Wie immer, ein paar Fotos.