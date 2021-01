Ein wenig Buntes gegen den grauen Corona - Alltag. (Teil III).

Im Norden Granit und Steilküste, im Süden Sandstein und Badestrände, deshalb ist für "Strandlieger" der Süden das Ziel. Auch die Bebauung ist schon sehenswert. Fachwerk dominiert. Die Rundkirchen haben Seltenheitswert in Europa. Die größte Burgruine Europas liegt auf der Nordseite. Auch Dänemarks einzigen Wasserfall kann man hier sehen. Wir hatten einen warmen Sommer erwischt. Geschätzt 1 Liter Wasser in 10 Minuten. Natürlich hat die Insel auch weltstädtische Ansichten. Es gibt einen Flughafen und auch eine Pferderennbahn. Gewettet haben wir dort auch, aber man kann nicht immer auf der Gewinnerseite stehen.Eine kleine Festungsinsel ist vorgelagert. Besuch empfehlenswert. Der Künstlerort Gudhjem (Schreibweise??) ist empfehlenswerte (Vorsicht mit dem Rad, irre steile Abfahrt mit abruptem Stopp am Hafen).Ein paar Fotos wie immer. Danke fürs schauen.