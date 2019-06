Dreschefest Schillerslage

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Auf dem Festplatz nahe dem Feuerwehrhaus Schillerslage, Ecke Rapsfeld/Flachsfeld.Einmal im Jahr - am 3. Sonntag im September - findet in Schillerslage das traditionelleDreschefest statt.Auf einem Acker hinter dem Feuerwehrhaus entsteht ein kleines Dorf aus Buden undHäuschen, und auf dem Festplatz in der Mitte zeigen die Schillerslager, wie noch zuGroßvaters Zeiten auch mit Pferden auf dem Land gearbeitet wurde.Dieses Jahr ist das Thema: Rund um die KartoffelDas Fest beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel.Danach geht´s in unserem Veranstaltungsring rund um die KartoffelVom Säen bis zum Ernten und das Vorbereiten wird hier gezeigt.Weiter dann rund ums Pferd und mehrfach beim Dreschen mit dem Lanz Bulldog.Zum Löschen des kleinen Durstes und Stillen des großen Hungers gibt es viele Leckereien.Für den Durst an der Bierschänke, dem Weinstand, der Milchkanne. Für den Hunger aus derGulaschkanone, der Muckefuck-, Kartoffelstippe-, Grill-, Waffel- & und der Kartoffelpufferbude.Frisch gebackenes Brot aus der Bäckerei und Kaffee und Kuchen nach Omas Rezepten aus dem Kaffeezelt.Auch für die Jüngsten unter den Besuchern ist gesorgt. Im Aktionszelt des Kindergartens wirdgebastelt und gespielt. Die Stroh-/Hüpfburg, ein kleiner Streichelzoo und dasKinderschminken sorgen für gute Stimmung bei den kleinen Gästen.Eine Besonderheit ist das Kartoffelroden mit alten Geräten für die Kinder.Die Kartoffeln wurden im Frühjahr von Kindern der Astrid Lindgren Schule und dem Kindergarten Schillerslage gepflanzt.Mit etwas Glück findet man seine eigenen Kartoffeln wieder.Was einmal im Kleinen begann, ist über die Jahre eine liebevolle und im Detail organisierteAttraktion, nicht nur für die Schillerslager, geworden.Schon ein paar Monate vorher starten dann die ersten Vorbereitungen auf den Feldern rundum Schillerslage.Mehr Informationen, Bilder und Videos auf www.dreschefest.de