Fenster und Türen war das Thema. Ich habe also meinen Renndiesel gesattelt und bin nach Hitzacker/Elbe gefahren weil ich 1. den Ort als altes Städtchen in Erinnerung hatte und 2. lange nicht dort war.Das Thema Fenster habe ich gleich abgehakt, weil Sprossenfenster überwiegen, aber einige Türen habe ich abgelichtet und will sie gern zeigen. Den sonst üblichen Kaffeeschnack habe ich allein gegen eine Spargelmahlzeit eingetauscht.