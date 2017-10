Bayrischer Wald von unterwegs, Teil 5.

Wir wurden in die Mühltäler Kerzenwelt entführt. Einfach Spitze, was dort so in Handarbeit hergestellt wird.Freistadt war das nächste Ziel. Eine mittelalterliche Stadt, durch die wir aus Zeitgründen im Schnelldurchlauf geführt wurden. Kaffee und Kuchen gab es auch (vorgeplant). Beides lecker.Danach die Handweberei Moser. Die hat mich natürlich besonders interessiert, wie ich ja in meinem ersten Leben gelernter Textiler bin.Toll, was die dort herstellen auf teilweise bis zu 180 Jahre alten Webstühlen.Dieser letzte Bericht kommt schon wieder von zu Hause. Nun sitze ich in meinen gewohnten 4 Wänden, aber ich habe die nächsten Angebote des Reiseunternehmens schon im Haus und ich will ehrlich sein: es kribbelt. Pustertal ja - nein????? Kenn ich noch nicht.Wie immer, so ein paar Fotos. Vielleicht lockt es ja jemanden mal raus.