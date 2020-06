..angeschnittene Motive ...(Donnerstagsrunde)

Nicht immer passt das Motiv genau in das Format, was uns durch die festen Seitenverhältnisse (Sensor) die Fotoregeln vorschreiben.Ein etwas großzügig gewählter Bildausschnitt könnte da sehr behilflich sein, um durch die Bildbeschneidung eine Steigerung der Bildaussage zu erlangen oder die Lenkung des Betrachters zu manipulieren.Interessante Ergebnisse erreicht man aber auch, wenn man absichtlich gegen die Grundregeln verstößt. Dann sollte der Regelverstoß massiv vorgenommen werden. Probiert es mal.....ich bin auch noch am üben.....Ein paar Regeltipps: