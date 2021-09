ADFC OG Burgdorf/Uetze informiert über Radtouren im Oktober

Burgdorf : Spittaplatz |

Da es für die Feierabend-Radtouren abends etwas zu kühl wird, bieten wir - bei entsprechendem Wetter - noch einige Tagestouren an:



05.10.2021 Start 9.30 Uhr – Spittaplatz – Radtour durchs Fuhrberger Holz, Allerradweg bis Celle und zurück nach Burgdorf, ca. 60 km, Verpflegung ist mitzubringen!



09.10.2021 mit Anmeldung und Infos 05136/9204009; 05136/892293 oder Burgdorf [at] adfc-hannover [dot] de / Tour durch die Vier- und Marschlanden, Hin- und Rückfahrt mit dem Zug



14.10.2021 mit Anmeldung und Infos 05136/9204009; 05136/892293 oder Burgdorf [at] adfc-hannover [dot] de / Tour Braunschweig/Ringgleis (Hin- oder Rückfahrt mit dem Zug)



Am 07.11.2021 um 10.30 Uhr wollen wir für die ADFC-Mitglieder wieder Bosseln anbieten: Anmeldung bis spätestens 5.11.2021 und Infos bei Wolfgang Grapentin, Tel.05136/892276



im November Grünkohl satt geplant, näheres folgt….