5 in Weimar

So geschehen mit dem geplanten und auch bei myheimat veröffentlichtem Treffen in Weimar.(Ich weiß nicht mehr wer es war, aber ein/e User/in hatte geschrieben, macht doch Weimar, da kann ich mit der Bahn hin). Wo war sie??? Conny und ich sind über 500 km gefahren und habe 2 x übernachtet).Uwe hat sich die Füße rund gelaufen in der Vorbereitung, um uns seine Heimat zu zeigen und das ist ihm trotz Dauerregens gelungen. Schade war, dass ich mit meiner Atemschwäche ein wenig wie ein Bremsklotz dabei war.Die Stadt war schön, die Sehenswürdigkeiten haben mir gefallen. (dass es etwas rauf und runter ging liegt einfach am Gelände).OK, an jeder Ecke wurde geschillert und gegoethet, aber wenn die Kumpel heute noch Geld in die Kasse bringen, so sei es.12 € Parkgebühr waren ein wenig heftig. Da sollte man etwas tun.Aber um zum leiblichen zu kommen: in Niedersachsen seggt man in Plattdütsch: eten-freten supen war gout.Für mich ist der Sonnabend unter dem Motto ausgeklungen: Ein paar Bekannte hast Du getroffen, aber ein paar Freunde zurückgelassen.Das Wetter (und die Sorge um die teuren Kameras) haben nur wenige Fotos zugelassen, aber ich hoffe, es reicht.