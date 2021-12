Fotokalender Odenwald 2022

Aufgrund einer steigenden Beliebtheit wurde die Auflage auch in diesem Jahr nochmals erhöht und das Vertriebsnetz der Buchhandlungen und Verkaufsläden weiter ausgebaut.Den Jahreszeiten entsprechend leitet uns der Wandkalender mit einer spannenden Abfolge von historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten des Odenwaldes durch das Jahr 2022.Im Januar treffen wir auf die schneebedeckte Römische Villa Haselburg, im Februar erblicken wir das vereiste Mühlrad in Wahlen-Grasellenbach und im März erwartet uns das Alte Rathaus in Erbach im Schein der Straßenlaternen. Weiter geht es im April mit einem Ausflug zur „Not Gottes“ im Brudergrund, ehe im Juni die Limespalisaden in Hesselbach gekonnt in Szene gesetzt werden. Im Juli zeigt sich die Burg Breuberg von ihrer prächtigen Seite und im Oktober geht es hoch hinaus zur Walburgiskapelle in Fürth-Weschnitz, bevor sich das Jahr mit einer weihnachtlichen Ansicht des Michelstädter Rathauses dem Ende zu neigt.Der Wandkalender im A3-Querformat ist zum Preis von 19,90 Euro erhältlich, entweder in einem der über 30 Buchhandlungen und Fachgeschäften oder bei den Autoren selbst (Tel: 0170-4094240, Email: info@kontrastfotodesign.de).