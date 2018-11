WESER REPORT in Bremen gestern: "Vier Bürgermeister rufen zu Demonstration auf"

Sehr verehrte Herren Bremer Bürgermeister

Böhrnsen, Scherf, Sieling und Wedemeier,

kommen Sie doch auch zur Veranstaltung

"15. Bremer Anti-Mobbing-Tag"

am 2. Dezember im Jahr der Menschenrechte 2018!

Ich erinnere heute noch einmal an den weltweit einzigartigen

z w e i m a l i g e n Beschluss

des Parlaments der Freien Hansestadt Bremen,

den 2. Dezember jährlich landesweit als

Anti-Mobbing-Tag zu begehen - dank des Berliner Bürgers Klaus-Dieter May, Initiator des weltweit sichtbaren "Berliner Leuchtfeuer für Menschlichkeit seit 1999" https://www.mobbing-web.de im "Herz von Europa"!

Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)Unterstützer von BREMEN TUT WAS, EUROPA TUT WAS, ALLE WELT TUT WAS ZUM ERHALT DER ZUKUNFT UNSERER WELT!