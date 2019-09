Weihnachtsmärkte Bremen: Übersicht über die schönsten Adventsmärkte 2019

Auch der Stadtstaat Bremen hat 2019 wieder einige Adventsmärkte zu bieten, die man gut dazu nutzen kann, wenn man noch kein Weihnachtsgeschenk hat, oder einfach, um Glühwein und Lebkuchen mit Familie oder Freunden genießen möchte. Im Weihnachtsmarkt Bremerhaven wird in der Märchenstraße das Märchen “Hänsel und Gretel” und “Hase und Igel” vorgeführt, und beim Weihnachtsmarkt Bremen steht das einzige Rathaus, was zum UNESCO Weltkulturerbe gehört und die berühmte Statue “Roland”, welche seit 1404 für die Freiheitsrechte der Hansestadt Bremen steht.Die wichtigsten Informationen für den Besuch einer dieser Märkte sind hier zusammengefasst.Weihnachtsmarkt Bremen:MarktplatzDatum: 25.11. - 23.12.2019Öffnungszeiten:Mo. - Do. 10:00 - 20:30 UhrFr. - Sa. 10:00 - 21:00 UhrSo. 11:00 - 20:30 UhrSchlachte-Zauber an der Weserpromenade Bremen:Schlachte 24Datum: 25.11. - 23.12.2019Öffnungszeiten:Mo. - Do. 11:00 - 20:30 UhrFr. - Sa. 11:00 - 21:00 UhrSo. 11:00 - 20:30 UhrChristmas & more in Bremen:Findorffer WinterdorfFindorffstraße 101 (ÖVB- Arena)Datum: 15.11. - 17.11.2019Öffnungszeiten:1 Tag 14:00 - 21:00 Uhr2 Tag 11:00 - 21:00 Uhr3 Tag 11:00 - 18:00 UhrWeihnachtsmarkt Bremerhaven:Innenstadt, 27568 BremerhavenDatum: 25.11. - 23.12.2019Öffnungszeiten:täglich 11:00 - 20:30 Uhr