Bottrop : Liborikapelle |

Die kleine barocke Wegekapelle.

Die Liborikapelle steht an der Ecke Liboriweg/Lippweg in Feldhausen von mächtigen Linden umgeben.Sie wurde von Johann Conrad Schlaun 1751 errichtet,der auch Schloss Haus Beck errichtete.1984 wurde sie in die Liste der Denkmäler eingetragen.