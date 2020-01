Zeitzeugen

Das Interview meines Bruders und mir basiert auf der Zeit von 1930 - 1945 in unserer historischen Heimatstadt Zülz in Oberschlesien. Das brachte Kalb auf die Idee mit uns in der Heimatstadt das Interview mit einem Film in Zülz unserer Heimat zu beleben.Nun ist der Film fertig und kommt in den nächsten Tagen in die Kinos und ins BR Fernsehen.Unter diesem Link erfährt man Näheres und die Termine der ersten Aufführungen.