Spannende Spiele beim Neujahrs-Schleiferlturnier

Das Turnier wurde heuer in 8er-Gruppen im Schweizer System ausgetragen, dabei werden die Ergebnisse der letzten Runde immer für die Auslosung der nächsten Runde berücksichtigt. Nach vier Runden mit spannenden Spielen standen die Sieger der Einzelkategorien fest: In der untersten Leistungsklasse spielte sich Niklas Kraus mit vier Siegen auf Platz 1, Sieger der mittleren Kategorie war Noah Gmoser, der sich gegen seine meist deutlich älteren Gegner souverän durchsetzte. In der Königsklasse mit 1130 TTR-Punkten und mehr gewann Dominik Schäfer ohne Spiel- und Satzverlust.Das Doppel wurde im KO-Modus gespielt, die Sieger waren Marie Gmoser / Flo Sachsenhauser (Kategorie A), Alex Gmoser / Mehrdad Zarinmesh (Kategorie B) und Bernhard Hanke, der in Kategorie C alleine antrat und trotzdem das Halbfinale und das Finale für sich entscheiden konnte.Im Anschluss an das Turnier ließ man den Abend noch im Sportheim bei italienischen Spezialitäten gemütlich ausklingen.