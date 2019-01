Ehrungen beim Motorsport Club Lech-Schmuttertal

Biberbach : Gasthof Magg |

95 Jahre im Motorsport Club in Meitingen



Auf seiner traditionellen, gut besuchten Jahresabschlußfeier im Clublokal, dem Gasthof Magg in Biberbach, konnte 1. Vorstand Richard Miller vom Motorsport Club Lech-Schmuttertal e.V. viele Mitglieder und Gäste begrüßen, beim Empfang der Besucher wurde jeder Dame ein Schokoladennikolaus überreicht. Nach der Begrüßung berichtete der 1. Vorstand von den Veranstaltungen in 2018, der Wittelsbacher Oldtimerschau mit der Kühbacher Klassikfahrt, der Maiausfahrt nur für Mitglieder, den beiden Oldtimertreffen im September zur mega 2018 in Meitingen, am Samstag das Treffen für Schlepper und Unimog und am Sonntag stand dann das Treffen mit Ausfahrt für Autos und Motorräder auf dem Programm. Nach dem gemeinschaftlichen Fahrradendturnier „Augsburg & Umgebung“ mit dem MAC Königsbrunn, bei dem über 100 Jungen und Mädchen teilnahmen, fand die letzte MCLS-Veranstaltung, die Bildersuchfahrt für die ganze Familie, statt. Ein Höhepunkt des Abends waren neben der Tombola, die Ehrung langjähriger Mitglieder. Hier konnten die Clubverantwortlichen Hansjörg Prokoph für 50 Jahre Mitgliedschaft, der in dieser langen Zeit auch in verschiedenen Funktionen in der Vorstandschaft tätig war, mit einer Glastrophäe, Urkunde und Präsent ehren. Kaspar Schuster, 2. Vorstand überreichte Josef Erhard für 20 Jahre und Horst Erhard für 25 Jahre Mitglied im Motorsport Club eine Urkunde und ein Erinnerungsgeschenk. Ein weiterer Programmpunkt war die reichhaltige Tombola mit attraktiven Preisen, nach Ausgabe der Tombolagewinne. folgte das gemütliche Beisammensein mit guten Gesprächen. Alle Besucher der gut organisierten Veranstaltung waren von dem weihnachtlich geprägten Abendprogramm mit kurzweiliger Unterhaltung, Kaffee und Plätzchen zum Abschluß des Abends, begeistert.