Faschingskonzert als Videoaufzeichnung

Die Schulband eröffnete das Konzert mit dem Song "Boulevard of broken Dreams" von Greenday. Im ersten Konzertteil verzauberte u. a. ein magischer Hut das Klavier und eine junge Gitarristin entführte die Zuhörer zum "Karneval von Venedig". Das Gitarrenensemble eröffnete den zweiten Teil mit einem "Flamenco" und auch "Ein nagelneuer Roboter" war auf der Bühne zu sehen und zu hören. "Eine kleine Nixe" sang am Klavier und zwei junge Flötistinnen sorgten mit "Have a crazy Party" für fetzigen Groove. Passend zum Fasching und zur Moderation der Schulleiterin Carolin Sandmair wurde das Konzert mit dem Stück "Clowns" beendet.