Viertelfinale für Petra und Ralf

- Nachdem sich Zoey und Helmut in den letzten beiden Jahren bei der LM Mixte versuchten, traten diesmal Petra und Ralf für den SSC Inkognito 12 Berlin in Charlottenburg an.Obwohl beide nicht schlecht spielten verloren sie in der Poule-Vorrunde beide Spiele knapp und rutschten in die B-Runde. Dort mussten Petra und Ralf in die Cadrage und gewannen kampflos gegen Pia-Theresa Sonntag und Patric Kellermann . Damit qualifizierten sich beide für das Viertelfinale des B-Turniers. Gegen Martina Hoffmann und Klaus Kolbe entwickelte sich ein spannendes Spiel. Nach 91 Minuten mussten sie sich allerdings mit 11:13 geschlagen geben. Schade. Mit diesem Ergebnis erreichten Petra und Ralf den 5. Platz im B-Turnier und damit Platz 19 im Gesamtfeld. Berliner Meister wurden Gisela Sandow und Sebastian Junique.