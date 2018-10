Titelverteidigung beim Nordic Walking

Ein Sport-Event für die ganze Familie fand am Sonntag, 30. September in Spandau statt. Der Spandau Neustädter Nachbarschaftsverein organisierte, nach einer etwas verregneten Premiere im vergangenen Jahr, zum zweiten Mal den Spandauer Neustadtlauf. Bei dem Lauf im Koeltzepark werden Strecken für die unterschiedlichen Altersklassen geboten – von 350 Meter für die Drei- bis Sechsjährigen bis zum 8,7 Kilometer langen Hauptlauf für alle Läufer ab zehn Jahren.Nach der 1. Runde lag Niehoff noch fast gleichauf mit der besten Nordic Walkerin (Name nicht bekannt), dann aber konnte er sich wohl wegen seiner besseren Streckeneinteilung immer weiter absetzen.Bei der der Siegerehrung wurde er nicht nur für seinen 1. Platz, sondern auch für den besten Nordic Walking Laufstil geehrt. Für jeden Teilnehmer gab es neben Urkunden auch viele Sachpreise. Der 2. Neustadtlauf war wie bereits im Vorjahr wieder bestens organisiert