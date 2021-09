SSC-Kubb-WM-Team landet auf Platz 15

9. World Mixed Masters - Weltmeisterschaft für 2er Mixedteams



Zum 9. World Mixed Masters, der Weltmeisterschaft für 2er Mixedteams, traten Helmut und Gaby am 28. August 2021 für den SSC Inkognito 12 Berlin an. Im Stadion 1. Mai in Lichtenberg hatte das Team wieder einmal eine schwere Gruppe in der Vorrunde erwischt.Die Spielzeit in der Vorrunde betrug jeweils 25 Minuten.Gegen das Team "Gegen uns hätten wir auch gewonnen" verschliefen beide den Anfang des Spiels. Doch nach der Hälfte kamen Gaby und Helmut besser ins Spiel, so dass die Niederlage mit 2:3 knapp ausfiel. Im 2. Gruppenspiel traf man auf Favorit Gipfelstürmer 2 "Gipfelstürmer arm aber sexy". Immerhin trotzte man Jais mit Partnerin Elke einen Zähler ab.Im 3. Vorrundenspiel gelang endlich der ersehnte erste Sieg. Gegen Kubb.Potsdam III gelang ein glatter 4:1 Erfolg. Das letzte Vorrundenspiel verlor man glatt mit 0:5 gegen "Kubless Senior".Es folgte ein Ko-Spiel um zu entscheiden welche Teams "oben" oder im Falle einer Niederlage "unten" im Klassement spielen. 3 Gewinnsätze waren angesetzt. 2x 20 Minuten und falls nötig nochmal 10 Minuten. Ist der Satz bis dahin nicht beendet, sollte es einen Tie-Break geben. So der Plan.Gegen Potsdam III verlief das Spiel diesmal augeglichen. Zum Ende des Spiels verschafften sich die Potsdamer einen leichten Vorteil. Der Tie Break musste entscheiden.Da mischte sich ein Spieler von Potsdam I ein, der Tie Break müsse nur im 3. Satz gespielt werden. Es wurde bei der Turnierleitung nachgefragt und ein Mitglied der Turnierleitung kam zum Spielfeld und bestätigte dies. damit war der 1. Satz ohne beendeten Tie Break verloren. der Ärger bei Gaby und Helmut war riesengroß.Völlig aus dem Konzept verloren sie auch den 2. Satz knapp. Allerdings stellte sich später heraus, dass doch in ALLEN Sätzen Tie Break bei Bedarf gespielt werden muss. Leider ließen sich Gaby und Helmut ins Bockshorn jagen und verloren unnötig.Eine Beschwerde beim Chef der Turnierleitung winkte dieser lapidar ab und ließ mich stehen.Im weiteren Turnierverlauf gewannen Gaby und Helmut mit 3:2 gegen Spaßmeister Holzfällerchen und mit 5:0 gegen Holzschätzchen und verloren gegen Kubless Junior und Kubb-Potsdam II.Für die Platzierungsrunde wurde jeweils ein Satz über je 40 (!!!) Minuten angesetzt.In den letzten Jahren dauerten die Platzierungsspiele immer 25 Minuten. warum diesmal fast das Doppelte war einigen nicht geläufig. Schlecht auch für ne Fünfergruppe, wo immer ein Team pausieren muss. So wurde die Turnierdauer künstlich in die Länge gezogen. Vermutlich wurde es dehalb so gehandhabt, weil weniger Teams als sonst am Start waren. Kein Wunder dass man sich nicht alle Regularien merken kann, wenn jedes Jahr Dinge verändert werden.Am Ende wurde es trotzdem ein guter 15. Platz, aber unter normalen Umständen wäre ein Platzierung unter den Top 12 sehr wahrscheinlich gewesen.Weltmeister wurden die "Gipfelstürmer" vor "auch Namenlos grandios" mit Mady und Roman.Mein persönliches Fazit:Ok, es steht jedem frei an diesen Turnieren teilzunehmen. Für meinen Teil werde ich mir dies zu gegebener Zeit genau überlegen ob ich das mit meinen Teams noch mache. Uns ist ein fairer Umgang mit allen Beteiligten wichtig. gegensätzliche Aussagen über Turnierregelungen sind mir suspekt. Künstliche Turnierverlängerungen sagen mir übrigens ebenfalls nicht zu.H. Niehoff (Vors. SSC)