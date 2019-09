Am Samstag beim Jean-Renè Montel Turnier drangen Andreas und Spielpartner Manne (BF Reinickendorf) bis ins Halbfinale vor. Dort unterlagen sie den späteren Turniersiegern André Schmid (SG ELF München) und Jürgen Walter (CBdB).Detlef mit Gerard belegten einen guten Mittelfeldplatz, während Petra und Ralf all ihre 4 Begegnungen verloren.Am Sonntag konnte Ralf aber seinen Frust wegspielen in dem er bei der Schönwalder Pyramide mit 3 Siegen erneut Tagessieger wurde.