Spendenlauf für die Kriegsopfer in der Ukraine

Die Organisation "Save the Children" möchte die Opfer dieses russischen Angriffskrieges unterstützen und ruft zum Spendenlauf auf. Bei diesem Spendenlauf über 6 Wochen (28.02. - 10.04.22) könnt ihr die Organisation unterstützen. Nicht nur Läufer sondern auch Schwimmer und Radfahrer können sich beteiligen. Weitere Infos unter Race Results H. Niehoff, Voritzender des SSC Inkognito 12 Berlin, nimmt selbstverständlich auch daran teil und walkt die Strecken. In der ersten Woche hat er bereits über 30 km zurückgelegt...Nach 7 Tagen beteiligen sich nun 7000 Teilnehmer am "Spendenlauf für die Kriegsopfer in Ukraine" zugunsten der NGO "Save the Children", meldet der Initiator Alex Holl. Die Anmeldezahlen kommen nun aber ins Stocken, denn mittlerweile haben auch die bekannten kommerziellen Laufanbieter nachgezogen und veranstalten Spendenläufe.Die aktuelle Spendensumme beträgt derzeit nach einer Woche 122.000 €.Quelle: Alex Holl