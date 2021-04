Rückkehr nach Hameln

Nach 10 Jahren "kehrte" der Vorsitzende virtuell nach Hameln zurück und nahm am 5 km Lauf teil. Sein Weg führte ihn durch die Hohenschönhauser Feldmark. Es war schon ein merkwürdiges Gefühl an einem Rennen teilzunehmen ohne sichtbare Mitläufer. Seine Strecke und Zeit musste er mit einer Lauf-App tracken und per Screenshot an denVeranstalter senden.Damals (2011) kam er als 100. der Gesamtwertung ins Ziel. Diesmal legte er die Strecke allerdings walkend zurück und belegte Platz 34 bei den Männern. In seiner Altersklasse M60 kam er sogar aufs "Treppchen" und erreichte den 3. Platz.Niehoff war jahrelang Mitglied beim ESV und schnürrte hauptsächlich für die Fußballabteilung die Schuhe, erst zuletzt widmete er sich der Laufbewegung "von 0 auf 5000".