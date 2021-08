Platz 17 für SSC-Seniorenteam

Berliner Pétanque Meisterschaft Triplette 55+ 2021

- Zur diesjährigen Berliner Meisterschaft 55+ fuhren Detlef Steinke, Ralf Gräbnitz und Helmut Niehoff für den SSC Inkognito 12 Berlin nach Tegel. Es wurde wie üblich Poule A/B gespielt. Nach den ersten beiden Spielen begann es zu regnen, teilweise wie aus Eimern. Dadurch verzögerten sich einige Barrage und Cadrage Partien noch mehr als üblich.In der ersten Poulerunde verlor das SSC-Team gegen Franz Ziethen (Z88), Ralf Schmersahl (Bouledozer) und Sibylle Brengel (PSG Hamboule) mit 6:13. Mit etwas mehr Glück hätte man das Spiel etwas spannender gestalten können.In der 2. Runde stand man überraschenderweise dem Bundesligateam aus Zehlendorf mit Laurent Brizard, Jean François Mores, Boris Tsuroupa gegenüber. Diese verloren das 1. Spiel überraschend gegen Erika Delory, Gisela Köhler, Günther Stiekel. Es wurde ein entspanntes Spiel, in dem das SSC-Team immerhin 3 Pünktchen mitnehmen konnte.Nun begann die 3,5 stündige Wartezeit für Detlef, Ralf und Helmut. Am späten Nachmittag wurden schließlich die Viertelfinals im A- und B-Turnier gestartet. Gegen Burkhard Klein, Dieter Mahlow, Georg Behlke (alle BCdB) war dann Endstation im B-Turnier. Das bedeutete Platz 17 im Endklassement.Gegen 21 Uhr standen die Sieger fest: Dilek Piren, Thomas Bodenheim und Noy Vanhop Nguyen gewannen 13:6 gegen Gisela Sandow, Martin Beikirch und Walter Sterz.Das B-Turnier gewannen Doris Frey, Eric Bourgeois, Karl-Ernst Frey.Die Turnierleitung lag in den Händen von Sebastian Junique, Schiedsrichter war Tom Krupke. Danke mal wieder für die gute Aufnahme und Bewirtung vom CBdB.Fazit: Das SSC-Team stieß an seine Leistungsgrenze. Viel mehr war nicht drin.Das System allerdings sollte überdacht werden. Freilose in Gruppenspielen und folgende Barrage verlängerten unnötige Wartezeiten für einige Teams. Dazu kam dann noch eine längere Regenpause. Einige Teams reisten ab. Verständlich. Hier wäre das Schweizer System besser aufgehoben.