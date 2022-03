Niehoff beendet Winterschlaf

- Am 28. Februar beendete der Winterseriengewinner der letzten 2 Jahre H. Niehoff (Foto) endlich seinen Winterschlaf. Nach vorher so gut gut wie erfolgslosen Winterrunden, zeigte er sich diesmal in Spiellaune und wurde mit 2 Siegen Tagessieger. Die Gesamtführenden Andreas Franz-Peters und Ralf Gräbnitz teilten sich den 2. Platz.In der Gesamtwertung führt weiter Andreas Franz-Peters vor Ralf Gräbnitz. Der Gesamtdritte Torsten Peters pausierte und musste Petra Gräbnitz an sich vorbeiziehen lassen. Tagessieger Niehoff kletterte auf den 7. Platz.