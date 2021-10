Mit Spiel um Platz 2 endet Vereinsmeisterschaft

- Im letzten Spiel der Tête á tête-Vereinsmeisterschaft des SSC Inkognito 12 Berlin standen sich am 28.09. Andreas Franz-Peters und Helmut Niehoff gegenüber. Für beide ging es um den 2. Platz. Neuer Vereinsmeister wurde vorzeitig Thorsten Peters (siehe Archivbild).Helmut ging nach der 1. Aufnahme mit 3:0 in Führung. Danach verlor er allerdings den Faden und Andreas ging seinerseits mit 12:3 in Führung. Helmut kam noch einmal auf 6:12 heran bevor aber Andreas mit 13:6 den Schlußpunkt setzte. Damit wurde der Titelverteidiger Vizemeister, während Helmut noch auf den 4. Platz abrutschte. Dritter wurde Ralf Gräbnitz.