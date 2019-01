Mit Glühwein und Boule ins neue Jahr

Bouletreff Spandau

- Nach einer kurzer Pause fand am 5. Januar 2019 wieder ein Bouletreff an der Westerwaldstraße in Spandau statt. Wegen der doch spärlichen Teilnehmerzahlen, hat der Vorsitzende des SSC Inkognito 12 Berlin ein wenig das Konzept geändert.Es wurden Teilnehmer der BerlinerSingles.de eingeladen. Auf deren Webseite konnte sich jeder der Mitglieder zum Event eintragen. Und siehe da, insgesamt 10 Leute nahmen am Bouletreff teil. Ein bisher noch nie erreichte Anzahl beim Spandauer Bouletreff.Die Teilnehmer wurden auch mit den fast schon legendären Glühwein, der zuletzt bei einer Boßeltour vor Jahreswende ausgeschenkt wurde, belohnt. Natürlich konnten die Teilnehmer auch etwas lernen. Sie wurden Stück für Stück in das kleine Boule-ABC eingewiesen. Danach saß man noch in geselliger Runde in einem nahgelegenen Restaurant zusammen und rundete den Nachmittag ab.