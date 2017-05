Kiez aktiv mit dem SSC

Wie funktioniert eigentlich Kubb?Zwei Teams müssen mit Wurfhölzern die Holzklötze der gegnerischen Mannschaft umwerfen. So funktioniert, grob gesagt, das Geschicklichkeitsspiel Kubb.Wer mehr darüber erfahren und es ausprobieren möchte, hat dazu am 6. Juni ab 15 Uhr im Kiesteich-Park, Im Spektefeld, die Möglichkeit.„Wir hatten zunächst vor, uns beim offiziellen Wettbewerb des Turnfestes zu beteiligen“, sagt der Vorsitzende Niehoff. Die Gebühren seien ihnen zu hoch gewesen. So kommt es jetzt zur Werbung für diesen unter anderem auch „Hägars Wikingerschach“ genannten Sport im Rahmen von Kiez aktiv.Kubb-tauglich seien so eigentlich alle Menschen, meint Niehoff. Allerdings sollte das Mindestalter bei Turnieren und Meisterschaften zwölf Jahre betragen. Ein Team besteht aus bis zu sechs Spielern. Kommen mehr als ein Dutzend Teilnehmer, werden weitere Mannschaften gebildet und ein Turnier ausgetragen.Am 7. Juni lädt der SSC außerdem zum Boule auf den Platz vor der Zufluchts-Kirche an der Westerwaldstraße. Auch hier geht es um 15 Uhr los.Beim Boule geht es darum seine Kugel so nah wie möglich an das "Schweinchen" zu bringen.Weiteres gibt es unter www.inkognito12.jimdo.com.