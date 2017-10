Inkognito in der Weltrangliste

SSC Inkognito 12 in der Top 100 der Weltrangliste



- In der neuen Weltrangliste "Kubbwiki Champions Global Rangliste" belegt der SSC Inkognito 12 Berlin den 100. Platz. Hier werden alle Spiele des Jahres eines Teams in allen Ländern gewertet.Obwohl das Kubbteam des SSC nur an 2 nationalen Wettbewerben gepunktet hat, schaffte das Team diesen grandiosen Sprung.Auch in der Deutschen Rangiste "Kubbwiki Champion Rangliste Germany" schaffte das SSC Team ebenfalls einen gewaltigen Sprung. Hier rangiert das Team sogar auf den 50. Platz.In dieser Rangliste werden alle deutschen Teams gelistet, die ihre Ranglistenpunkte in Turnieren innerhalb Deutschlands erworben haben.Angeführt werden beide Ranglisten, vom Stand 11.10.17, von den Gipfelstürmern aus Berlin.