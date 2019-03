Helmut gewinnt SSC-Winterserie

1. Winterserie "SSC & Friends"

- Bereits am 8. März 2019 endete die 1. Winterserie ds SSC Inkognito 12 Berlin.Die Serie für Mitglieder und Friends begann am 4. Oktober 2018 und wurde an den Trainingstagen am Donnerstag im Spandauer Wröhmännerpark ausgetragen. Gespielt wurden jeweils 2-3 Runden Supermelée.Der vorgesehene letzte Spieltag am 14.3. musste leider wegen dem BVG-Streik und dem doch sehr schlechtem Wetter ausfallen. Es wurden ingesamt 13. Spieltage absolviert, wovon von jedem 8 in die Wertung kommen konnten.Sieger der Winterserie wurde Helmut mit 32 Punkten vor Ralf (24) und Petra (17). Die weiteren Platzierungen: 4. Norbert, 5. Gerard, 6. Thorsten und 7. Zoey.Bei der Siegerehrung bekamen die ersten 3 Urkunden und Helmut die Kristallkugel für den Gesamtsieg überreicht.