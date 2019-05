Fehlstart in die Kubbsaison

- Am 9. Mai 2019 begann die 7. Saison der Berliner Kubbliga. Nach enem Jahr Pause war das Team des SSC Inkognito 12 Berlin wieder dabei in der 2. Liga. Erster Gegner war das "KollektivCastroSchorle" (ehem. CubaLibre).Um 17.45 Uhr flogen die ersten Hölzer auf dem Gelände des Jahn Sportparks. Spielzeit in der 2. Liga 20 Minuten plus eventuellen anschließenden Tie-Break. Von diesem wurde aber im erstem Spiel keinen Gebrauch gemacht, es gewann das Schorle-Team. Doch schon im 2. Spiel gegen "Kubb der toten Dichter" kam der Tie Break zum Einsatz. Es nutzte aber nichts, auch das 2. Spiel gewann der Gegner.Auch die anderen Partien gegen "Holzköpfe", "die dreisten Kubber", "Kubbial".und "Hol das Stöckchen" gingen leider verloren. Nur gegen "Kubbial" und "die dreisten Kubber" kam man noch einmal in den Tie Break, anstatt in 20 verlor das SSC-Team erst nach 37 Minuten.Das Positive: man gewann alle 6 Anwürfe und durfte beginnen, z.B. auch den Tie-Break. Genutzt hat es leider nicht viel. Es gibt also noch viel zu tun bis zum nächsten Spieltag am 6. Juni.Der SSC steht nach dem 1. Spieltag ohne Sieg auf dem 7. Platz in der 2. Liga. Spitzenreiter sind die "Holzköpfe". In der 1. Liga führen die Teans "Gipfelstürmer" und "Schünchen" .