Bouletreff zwischen Regengüssen

- Am Mittwoch, den 4. Oktober 2017. fand der letzte SSC-Bouletreff unter der Woche statt. Ab 4. November wird am Wochenende gespielt. Genauer gesagt, von November bis Februar am 1. Samstag des Monats um 14.30 Uhr.Am 4. Oktober fanden erfreulicherweise einige den Weg zum Platz an der Westerwaldstraße zwischen Zufluchtskirche und Klubhaus.Glück hatte man diesmal mit dem Wetter, denn es war wohl in der letzten Woche der einzigste Tag ohne Regenguss.Während des Treffs wurde diesmal ein kleines Turnierchen ausgetragen. Gewonnen hat Niklaas vor Frauke und Helmut. Zum 5. Vereinsgeburtstag wurde dann jeder Teilnehmer mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedacht.Der kostenlose Treff wurde wie immer unterstützt und gefördert durch den Aktionsfond des Quartiermanagement Falkenhagener Feld.Der Kubbtreff vom 2. Oktober fiel wie schon der Bouletreff im September buchstäblich ins Wasser. Der anhaltende Dauerregen machte leider die Spielorte unbespielbar. Es war eher an Entenrennen zu denken, als an Kubbspielen.