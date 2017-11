Bouletreff und Adventsboule

Das Wetter spielte diesmal auch wieder mit. Bei herrlichem Sonnenschein rollten die Kugeln über das Terrain vor der Zuflucht-Kirche.Von November 2017 bis März 2018 beginnt der Treff jeden 1. Samstag im Monat um 14.30 Uhr auf dem Westerwaldplatz. Das ist der Platz an der Westerwaldstraße zwischen Zufluchts-Kirche und Klubhaus. Jeder ist herzlich eingeladen, egal ob Profi oder Anfänger.Beim nächsten Termin im Dezember nimmt der SSC eine alte Tradition wieder auf und veranstaltet sein Adventsboule.Das letzte Adventsboule des SSC fand 2014 in Hameln statt. Zeit es wieder aufleben zu lassen. Am 2. Dezember 2017 wird nun das Adventsboule fortgesetzt. Teilnehmen kann jeder, egal ob Profi oder Anfänger. Gespielt werden 3 Runden Supermelêe. Beginn ist um 14.30 Uhr. Wegen des frühen Einbruch der Dunkelheit wird mit verkürzter Spielzeit geboult.An Verpflegung muss jeder selbst denken. Die Teilnahme ist kostenlos. Ansprechpartner ist Helmut. Der Treff wird weiterhin unterstützt und gefördert durch den Aktionsfond des Quartiermanagement Falkenhagener Feld.