Boulespaß im Schnee

Bouletreff Spandau

- Auch der 2. Bouletreff des SSC Inkognito 12 Berlin im Jahr 2019 wurde gut angenommen. Durch den nächtlichen Schneefall kam es zwar zu einigen Absagen, trotzdem zeigte sich der Vorsitzende Niehoff mit der Teilnahme der Mitglieder der Berliner Singles mehr als zufrieden.Die Teilnehmer spielten am 2. Februar 3 Runden im Schneematsch und hatten sichtlich Spaß beim Boule, auch wenn manche Kugel zum Schneeball wurde.Wegen der doch spärlichen Teilnehmerzahlen 2018, hat der Vorsitzende des SSC ein wenig das Konzept geändert. Es wurden Teilnehmer der BerlinerSingles.de eingeladen. Auf deren Webseite konnte sich jeder der Mitglieder zum Event eintragen.Auch diesmal gab es den fast schon legendären Glühwein, der zuletzt bei einer Boßeltour vor Jahreswende oder beim Januar-Bouletreff ausgeschenkt wurde, belohnt. Im Anschluß saß man noch in geselliger Runde in einem kroatischen Restaurant zusammen und rundete den Nachmittag ab.