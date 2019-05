Boule-Vereinsmeisterschaft 2019 im Tête à tête

Am 2. Spieltag am 2. Mai trugen sich 3 weitere Aktive in die Startliste ein. Unter anderem der Vizemeister von 2018 Helmut, der gleich in seinem erstenSpiel gegen Mitfavorit Thorsten antratt. Thorsten kam nicht richtig insSpiel und lief von Anfang an einen Rückstand hinterher. Letztendlichgewann Helmut mit 13:8. Im Folgespiel gewann Helmut nachAnfangsschwierigkeiten mit 13:4 gegen Petra. Andreas nutzte seineGelegenheit und übernahm mit einem 13:9 Sieg gegen Norbert dieTabellenführung.Weitere Ergebnisse:Petra - Ralf 3:13Zoey - Andreas 7:13Andreas - Mike 13:8Petra - Thorsten 8:13Petra - Holger 13:11Holger - Thorsten 3:13In der Gesamtwertung führt Andreas mit 3:0 Siegen vor Thorsten (3:1) und Helmut (2:0).