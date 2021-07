Berliner Meisterschaften Doublette und Doublette Mixte

Leider erwischten beide eine schwere Gruppe in der Vorrunde. Der 4. Platz bedeutete den Rutsch in die B-Runde. Dort unterlagen sie im Achtelfinale Lea Niewöhner (Lincke Bouler) und Matthias Schmitz (Z88) mit 8:13 und schieden leider aus. In der Gesamtwertung belegten sie damit den 25. Platz. Berliner Meister wurden Susanne Werner und Martin Beikirch (beide 1.BCK).Einige Wochen zuvor war Ralf mit Spielpartner Andreas Franz-Peters um einiges erfolgreicher. Gegen Niels Heuser und Ronja Szelinsky gelang ein überraschend glatter 13:0 Erfolg und damit der Sprung ins A-Turnier der Landesmeisterschaft Doublette.Im A-Turnier mussten beide in die Cadrage gegen Benjamin Kirchner und Idrissou Abdoulaye und verloren dort leider mit 8:13 und schieden aus. In der Endabrechnung bedeutete dies den 17. Platz.Berliner Meister Doublette 2021 wurden Gérard Bégue und Stephane Will.