Am 21. September wurden Andreas Franz-Peters und Thorsten Peters erneut Doublette Vereinsmeister des SSC Inkognito 12 Berlin..Damit gewannen sie zum 3. Mal hintereinander den begehrten Titel. Im letztem Spiel schlugen die beiden Petra und Ralf Gräbnitz in einem spannenden Spiel mit 13:9.Zuvor drehten Petra und Ralf einen 2:9 Rückstand gegen Detlef Steinke und Helmut Niehoff und gewannen in einem ebenfalls spannendem Spiel mit 13:9.