6. Platz im Britzer Garten

Beim 30. Britzer Gartenlauf ging Helmut auf der 5,5 km Strecke an den Start. Anders als beim letztem Lauf in Dezember wurde schon nach dem Start die Positionen eingenommen die beim Zieleinlauf bestand haben sollten. Galina Detkova gewann mit knapp 3 Minuten Vorsprung das Rennen.Helmut, nach dem Start an 5. Position, wurde bereits nach 500 m von Sabine Paape überholt. So sehr er sich auch anstrengte, er kam leider nicht weiter nach vorn. Dabei wählte er diesmal eine andere Taktik. Er lief sein Rennen und ließ sich nicht das Tempo von anderen aufzwingen. Er lief ein konstantes Tempo während des ganzen Rennens. Immerhin wurde er im Verlauf des Rennens nicht von weiteren Teilnehmern überholt und wurde somit Sechster.