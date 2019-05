6. Platz für den guten Zweck

Beim KKH-Lauf handelt es sich um eine ganze Laufserie, die von der Kaufmännische Krankenkasse in insgesamt 11 Städten in Deutschland veranstaltet wird. In Berlin feierte die KKH-Laufserie in diesem Jahr ihren Auftakt. Als Location diente dabei der legendäre Tiergarten, der in der Vergangenheit schon oft als Austragungsort für Laufveranstaltungen in Berlin gedient hat.