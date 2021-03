248 km durch den Winter

Während Boule und Kubb spielen weiterhin nicht möglich ist, nutzt der Vorsitzende alternativ andere mögliche Sportarten, um sich weiter sportlich zubetätigen.Von Dezember bis Ende Februar beteiligte sich Niehoff am sogenannten Winterk(r)ampf 20/21. Ein Wettbewerb vom Veranstalter Nord-Marsch, an dem man wandern, joggen und walken konnte.Nach 3 Monaten "Winter(k)rampf" ging am 28.02. der Wettbewerb zu Ende. Der "Winter(k)rampf" sollte motivieren und anreizen auch im Winter etwas für die Bewegung zu tun. Das ist gelungen. Der Vorsitzende Niehoff hat sein selbstgestecktes Ziel von 210 km (im Schnitt 70 km p. Monat) erreicht. Insgesamt lief, walkte und wanderte er 248 km und liegt damit auf Platz 318 in der Gesamtwertung.In Führung liegt die Berlinerin Manuela S. mit 1754 km vor Sylvia N. mit 1711 km. Da konnte Niehoff nicht mithalten, aber es war auch nicht sein Maßstab und Ziel.Es hat soviel Spaß gemacht, dass er nun am "Frühlingszauber", ebenfalls von Nord-Marsch teilnimmt. Dieser Wettbewerb läuft vom 15. März bis 30.April. Etwa 40 km hat Niehoff bereits auf seinem Konto.