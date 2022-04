141,8 km für den guten Zweck

- Vom 28.02. bis 10.04.22 nahm H. Niehoff vom SSC Inkognito 12 Berlin am Spendenlauf für die Kriegsopfer in der Ukraine teil. Der Veranstalter und Ultra-Langläufer Alexander Holl aus Holzhausen an der Haide (Rheinland-Pfalz) spendete das Startgeld und weitere freiwillige Spenden zweckgebunden an die Organisation "Save the Children". Die Netto-Spendensumme beläuft sich auf 167.650 Euro.Insgesamt wurden von über 8213 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 1.073.015,92 Km durch Laufen, Walken, Radfahren oder Schwimmen zurückgelegt. Prominenteste Teilnehmerin war Sabrina Mockenhaupt (mehrfache Deutsche Meisterin und Olympiateilnehmerin).H. Niehoff legte dabei 141.8 km walkend zurück. Eine Wertung gab es auch, die war aber bei diesem Event nicht ganz so wichtig. Trotzdem soll der 1188. Platz nicht unerwähnt bleiben.Vielen Dank an den Initiator Alex Holl für diese tolle Idee und für die jedem wöchentlich zugänglichen transparenten Zahlen. Natürlich auch vielen Dank an seine Frau, für den schnellen Versand der Medaillen.