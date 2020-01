Zungenpiercing: Alles was Sie darüber wissen sollten

Welche Arten von Zungenpiercings gibt es?

einfaches Zungenpiercing

Scoop Piercing

Venom Piercing

Zungenbändchen Piercing

Tongue Ring Piercing

Snake Eyes

Zungenpiercing Risiken

Nach dem Stechen: Die Nachsorge



nehmen Sie die ersten Tage nur breiige oder flüssige Nahrung zu sich

gegen die Schwellung der Zunge hilft das Lutschen von Eiswürfeln

verwenden Sie etwa drei Mal täglich eine spezielle Mundspülung

trinken Sie viel, am besten kaltes Wasser oder abgekühlte Kräutertees. Salbei und Kamille haben eine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung

vermeiden Sie Alkohol und Nikotin, am besten während der gesamten Heilungszeit

verzichten Sie auf säurehaltige Getränke, Fruchtsäfte, Milchprodukte sowie stark gewürzte Speisen

Zungenküsse und Sport sind ebenfalls tabu

lassen Sie Ihr frisches Piercing nach Möglichkeit in Ruhe und spielen Sie nicht daran herum

Zungenpiercing Schmuck kaufen

Extra-Tipp:

aussehen. Viele Menschen empfinden es darüber hinaus als erotisch und stimulierend beim Küssen. Dennoch handelt es sich dabei streng genommen um einen operativen Eingriff, der bestimmte Risiken birgt. Es ist daher wichtig, sich vor dem Stechen umfassend darüber zu informieren.Diesind:Dasist besondersgeeignet. Es befindet sich im vorderen Teil der Zunge in Richtung der Zungenmitte. Der am, ein gerader Stab mit zwei Kugeln am jeweiligen Ende. Beim einfachen Zungenpiercing wird der Schmuck mit einer größeren Kugel auf der Zunge und einer kleineren darunter geschlossen. Sowohl das Stechen als auch die Heilungszeit sindEinist ein, das bedeutet, es wird nicht durch den Muskel gestochen sondern. Das Piercing wird quer zur Zungenmitte gestochen, der Schmuck liegt rechts und links davon. Dieist mit durchschnittlich zwei bis drei Wochen, das PiercingDassieht von oben aus wie ein Scoop, der Unterschied liegt allerdings darin, dass es sich im Prinzip umhandelt. Das Piercing verläuft rechts und links durch die Zungenmuskulatur. Es wird meist in, dieDaswird, wie der Name schon sagt, durch das Zungenbändchen gestochen, das sich in der Mitte und unterhalb der Zunge befindet. Bei diesem Zungenpiercing eignet sich ein sehr. Dieses Piercing birgt jedoch die, dass daswird.sind eher, die einige Risiken bergen. Die Heilungszeit ist lange, und nicht jeder Piercer kann oder wird sie stechen. Diese Piercings sindIn der Zunge befinden sich viele Blutgefässe und vor allem wichtige. Eines derbeim Zungenpiercing besteht darin, dass diesewerden. Bei einem einfachen Zungenpiercing, das in der Mitte der Zunge gestochen wird, ist diese Gefahr am wenigsten ausgeprägt. In diesem Bereich befinden sich nur wenige Geschmacksknospen.Dass es zunach einem Zungenpiercing kommen kann, ist ein. Zwar ist das Durchstechen der Zunge eine Verletzung und der Muskel wird darauf mit Anschwellen reagieren. Dies kannoder zu einer undeutlichen Aussprache führen. Nach einigen Tagen, wenn die Schwellung abgeklungen ist,sich die Sprache jedoch wieder.Dashingegen existiert tatsächlich. Zum einen liegt das daran, dass das, die der Körper. Wenn Sie ein Zungenpiercing kaufen möchten, achten Sie daher auf besonders, wieentstehen auch dadurch, dass die Versuchung,, so groß ist. Sie sollten auf alle Fälle vermeiden, den Piercing Schmuck mit den Zähnen festzuhalten oder hin- und her zu drehen. Innerhalb weniger Monate können sich die. Es können Lücken oder Schäden am Zahnschmelz entstehen. Die Wahl der richtigen Stichstelle und eine kürzere Länge des Barbells können das Risiko dafür minimieren.Da durch die Zunge, wie bereits erwähnt, viele Blutgefäße verlaufen, kann eskommen. Dieist allerdings von, daher kann es hier keine Richtwerte geben. Dasfür Schmerzen und Infektionen wird deutlich, wenn Sie das Stechen in einemvon einemdurchführen lassen.Wie gut und schnell Ihr neues Piercing, hängt natürlich auch davon ab, wie Sie anschließend damit umgehen.sind bei jeder Art von Piercing ein besonders wichtiger Faktor.als Folge eines Zungenpiercings sind. Ebenso kann es zu leichteren Nachblutungen oder einer Art Muskelkater kommen. Treten stärkere Blutungen,auf, sollten Sie einenaufsuchen. Dann liegt die Vermutung nahe, dass sich das Piercing entzündet hat.Weil die Zunge stark anschwillt, wird als Erstschmuck ein etwas dickerer Stecker eingesetzt, der nach einigen Tagen durch einen kleineren Stecker ersetzt werden sollte.Wenn das Piercing nach etwa sechs Wochen verheilt ist, können Sie diesen austauschen und jeden beliebigen Schmuck tragen. Das beliebteste Schmuckstück für Zungenpiercings ist ein Barbell. Es sieht aus wie eine kleine Hantel mit je einer Kugel am Ende eines kleinen Stabes.sind, die oft in unterschiedlichen Legierungen wie beispielsweise gold-, rose- und silberfarbig oder schwarz erhältlich sind. Wenn Sie es ein wenig auffälilger möchten, sindeine gute Alternative.Besondersfür ein Zungenpiercing bestellen Sie am besten im. Sie finden hier eine breite Auswahl an unterschiedlichen Materialien und Verzierungen.Die Behauptung, dass der Stichkanal nach einem Piercing nicht mehr zuwächst, ist ein Mythos und trifft nur auf Knorpelpiercings zu. Im Bereich der gut durchbluteten Zunge, die übrigens ein Muskel ist, passiert das. Meistens dauert es lediglich ein paar Tage.