Weihnachtsmarkt Berlin 2018: Eine Ãœbersicht der schÃ¶nsten MÃ¤rkte

Weihnachtsmarkt bedeutet: Lichterketten, Spekulatius, gebrannte Mandeln und Glühwein. Auf den Weihnachtsmärkten in Berlin findet man all diese Leckereien. Von traditionellen Märkten in der Altstadt, bis hin zu historischen Christkindlmärkten - die Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt sind auch 2018 so vielfältig wie die Stadt selbst!

Die Berliner Weihnachtszeit hat viel zu bieten: Schlittschuh- Eisbahnen, aufwendige Dekorationen, kulinarische Verführungen und die Liste geht weiter. Das Weihnachts-Flair der Hauptstadt lockt jedes Jahr Millionen Besucher aus aller Welt. Jeder Weihnachtsmarkt ist etwas Besonderes. Die schönsten Weihnachtsmärkte 2018 wurden hier zusammengefasst:Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt: 26.11. bis 31.12.2018GendarmenmarktHüttenzauber am Bahnhof Friedrichstraße: 28.11.2018 bis 06.01.2019Dorothea-Schlegel-PlatzWeihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz: 26.11. bis 26.12.2018Alexanderplatz 3Weihnachtsmarkt Berliner Weihnachtszeit: 26.11. bis 30.12.2018am Roten RathausWeihnachtsmarkt Winterwelt: 26.11. bis 26.12.2018Alte Potsdamer Straße 1Umwelt- und Weihnachtsmarkt: An allen vier AdventswochenendenSophienstraßeWeihnachtsmarkt Schloss Charlottenburg: 26.11 bis 26.12.2018Spandauer Damm 10Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche: 26.11.2018 bis 06.01.2019Breitscheidplatz 1Charlottenburger Weihnachtsmeile: 26.11 bis 29.12.2018Wilmersdorfer StraßeNikolausmarkt im Rathaus: 29.11.2018Otto-Suhr-Allee 100 Hier finden Sie weitere Informationen.