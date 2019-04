Gelesene Bücher verkaufen – so erzielen Sie den höchsten Gewinn

Ist Ihr Bücherregal zuhause voll mit Schätzen und möchten Sie sich von einigen Exemplaren trennen? Dann sollten Sie Ihre kostbaren Stücke weder in den Müll werfen noch kostenlos spenden, denn diese sind möglicherweise sehr viel mehr wert, als Sie denken. Allgemein gilt: Mit etwas Überlegung und sinnvoller Herangehensweise können Sie beinahe alle gebrauchten Bücher profitabel an den Mann oder die Frau bringen. Insbesondere online eröffnen sich Ihnen einige gute Optionen.

Wo verkauft man gebrauchte Bücher am besten?

Gebrauchte Bücher in Antiquitäten- oder Second-Hand-Läden vor Ort verkaufen

Gebrauchte Bücher über den Amazon Marketplace oder über eBay verkaufen

Gebrauchte Bücher über professionelle Ankaufsplattformen verkaufen

Gebrauchte Bücher online verkaufen – so geht’s

Grundsätzlich lassen sich gebrauchte Bücher in Antiquitäten- oder Second-Hand-Läden vor Ort oder online verkaufen. Im Internet stehen wiederum mehrere Optionen zur Verfügung. So können Sie Ihre Bücher beispielsweise privat über den Amazon Marketplace oder auch über eBay anbieten. Die Alternativen dazu sind die in diesem Ratgeber zum Thema " gebrauchte Bücher verkaufen " angesprochenen professionellen Ankaufsplattformen. Doch welche Variante ist die beste?Die Probleme bei dieser Option: Es gibt zunehmend weniger derartige Geschäfte und die, die noch existieren, sind sehr wählerisch. Sie kaufen gemeinhin nur alte und seltene Bücher an – mit frisch ausgelesenen (neueren) Romanen haben Sie oft keine Chance.Auch das Verkaufen über den Amazon Marketplace oder über eBay geht mit gravierenden Nachteilen einher: Zum einen ist diese Variante ziemlich aufwändig und zum anderen steht die Chance, das jeweilige Buch wirklich gewinnbringend zu verkaufen, eher schlecht (etwa durch die Konkurrenz von automatisierten Bietrobotern professioneller Buchankäufer).Die Kombination aus Komfort und hoher Verkaufswahrscheinlichkeit (mit guter Ausbeute…) haben Sie nur bei professionellen Ankaufsplattformen. Schnell und unkompliziert wird die Angelegenheit abgewickelt – und Sie können nur gewinnen. Auch größere Mengen empfiehlt es sich, über solche Portale zu verkaufen.Eine genaue Step-by-Step Anleitung zum Thema Bücher verkaufen finden Sie im Online-Ratgeber Ankäufer.com - zusätzlich gibt es hier auch zahlreiche Tipps und Tricks, auf die sie vor dem Verkauf unbedingt achten sollten. Die Experten von Ankäufer verraten Ihnen kostenlos, wo Sie beim Bücher verkaufen den meisten Profit herausholen können.Viel Erfolg beim Bücher verkaufen ;-)