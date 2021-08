Freie Wähler Kritik: "USA sollen Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen"

Berlin : Bundestag |

Die Kölner Bundestagskandidaten der Partei FREIE WÄHLER kritisieren erneut die aktuelle Außenpolitik der Bundesregierung und prophezeien neue unkalkulierbare Flüchtlingsbewegungen:



„Wie die WELT heute berichtet, habe US-Präsident Joe Biden zugegeben, dass es „zu erwarten war“, dass nach dem US-Abzug in Afghanistan das Chaos ausbrechen werde. Es gebe außerdem Regionen in der Welt, von denen eine weitaus größere Gefahr durch Terroristen ausgehe als aus den “Bergen von Afghanistan“. Dieser erschreckende Fatalismus des US-Präsidenten offenbart, wie egal den USA die demokratische Rückentwicklung Afghanistans inzwischen generell geworden ist. Biden verliert kein Wort darüber, wie mit den ebenfalls zu erwartenden Flüchtlingsströmen umgegangen werden soll und wie die USA ihrerseits auch hier Verantwortung übernehmen werden. Aber nicht nur die USA haben sich in dieser Mission blamiert, auch die NATO wurde durch das Scheitern des Einsatzes massiv beschädigt. Als Freie Wähler verlangen wir von der Bundesregierung mehr außenpolitischen Mut, diese Fragen offensiv anzusprechen. Es kann nicht sein, dass sich die größte Militärmacht der Welt so einfach aus dem Staub macht und die Scherben der gescheiterten Mission andere aufkehren sollen. Zu den deutschen Forderungen müsste eigentlich gehören, dass die USA militärisch sichere Zonen in Afghanistan schafft, damit dort viele Menschen zumindest übergangsweise dort bleiben können und der Exodus des Landes, sowie neue unkalkulierbare Flüchtlingsbewegungen gestoppt werden. Es ist schlichtweg inakzeptabel, dass Europa die nun drohende Flüchtlingskatastrophe weitgehend alleine bewältigen soll.“So Torsten Ilg, Detlef Hagenbruch und Norbert heiß in einer aktuellen Pressemitteilung. Die drei Politiker der Freien Wähler kandidieren in den Kölner Wahlbezirken zur Bundestagswahl am 26. September 2021