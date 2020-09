Berlin: die Stadt der fragwürdigen Demos und üblen Possen?

Berlin : World Peace Day der Vereinten Nationen |

Noch ist die Bundeshauptstadt von den unsäglichen Vorfällen am Reichstagsgebäude anlässlich der Demo von Corona-Gegnern und so manch fragwürdigen bis rechtswidrigen Gruppierungen nicht zu Ruhe gekommen, wird eine bevorstehende Veranstaltung von innen heraus torpediert, zeichnet sich eine üble Provinzposse an der Spree ab.

World Peace Day der Vereinten Nationen ist am 21. September vor dem Brandenburger Tor und mit einem Demonstrationszug vom Kurfürstendamm – Kudamm – Joachimsthaler Straße zur Siegessäule wieder angesagt.

Während sich die erfolgreiche Veranstaltung dem Welt-Frieden widmet, ist sie vom internen Unfrieden überschattet – einer Zerreißprobe ausgesetzt.

Das hochengagierte Team um Zugpferd Armin Mostoffi Kamari hat über intensivste Vorarbeiten die Weichen gestellt, dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr zu einem Erfolg wird und Zeichen setzt, wohin sich unsere Gesellschaft entwickeln muss, damit die Zukunft positiv verläuft.Mit der – über Kopien der Originalseite – plumpen Installation von Fake home page, wie Facebook-Sete torpedieren 4 ehemalige, bereits im November. 2018, bzw. Frühjahr 2019 eigeninitiativ aus dem Berlin Street Parade e. V ausgeschiedene Mitglieder die Veranstaltung, haben diese sogar als abgesagt erklärt.Ein besonders Gschmäckle entsteht, indem diese – insbesonders von Lutz Schittko und Dr. Jörg Brunzendorf erkennbar repräsentierten – Herren aus der Diversity-Szene und Paradetruck-Geschäft beheimatet sind, einer von ihnen auch mehrere Auflieger besitzt: die eigenen Geschäftsinteressen also über die ideelle Sache stellen.Bestehen bei den Intentionen der Corona-Demonstrations-Aktivisten zum Teil erheblichste Zweifel: hier liegen sie unübersehbar auf der Hand und haben obendrein keinerlei anständige Motivationen.Für alle an Frieden und einer von anderen positiven Aspekten geprägten Zukunft unseres Planeten gilt daher nur Eines: nicht ins Bockshorn jagen lassen, denn er findet statt: der World Peace Day der Vereinten Nationen ist am 21. September in Berlin.Alle Informationen dazu unter www.worldpeace-berlin.com und www.facebook.com/worldpeacedayberlin | www.facebook.com/events/372726043669686!Erich Neumann, freier investigativer Journalistüber DFJ Deutsche-Foto-Journalisten e. V. www.dfj-ev.deMedienunternehmer im Gesundheits- und JustizbereichPostfach 11 11, 67501 WormsGSM +49 160 962 86 676e-Mail e.neumann@cmp-medien.dewww.cmp-medien.de© Bild: www.worldpeace-berlin.com CC – World Peace Day der Vereinten Nationen ist am 21. September in Berlin