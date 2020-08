Salzburgische Emigranten - Zeitgenössische Literatur 1732 → Durchzugsorte

auch Digitalisate + PDF



Nicht identisch mit VD18 9002012X, da dort abweichendes Zierstück auf dem Tbl., Bl. A2 und am Ende (2 Personen sind dort floral umrahmt und nicht auf Wolken sitzend dargestellt ), leichte Schreibabweichungen, abweichender Fingerprint 3. Gruppe und korrekte Paginierung vorhanden sind. - Nicht identisch mit VD18 14603764: dort abw. Paginierfehler, S. 26-27 wurden fälschlich als 42-43 paginiert.

Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Lejpzjg, Zu haben unterm Rath-Hause bey Johann Theodor. Boetii seel. nachgelassener Tochter.

Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Lejpzjg, Zu haben unterm Rath-Hause bey Johann Theodor. Boetii seel. nachgelassener Tochter. Ähnlich > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte...



Band 2, Magdeburg, 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte...

Band 3, Magdeburg, 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte...

Band 4/5, Magdeburg, 1733 > Darinnen vornehmlich von ihrer Abreise aus dem Saltzburgischen, und von denen unzehlichen unter denen Evangelischen auf der Reise nach Preussen ihnen erzeigten Wohlthaten vollständige Nachricht gegeben wird > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte...

Bewillkommnungs-Rede, Den 8. August. auf dem Felde vor Burg an die Saltzburgischen Emigranten gehalten. > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte...

Fortsetzung der Nachricht, Wie die Saltzburgischen Emigranten in Burg aufgenommen worden, und was man von ihrem Erkäntniß und Christenthum angemercket. > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte...

ALTENBURG: (D) Umständliche Nachricht Von denen Saltzburgischen Emigranten, Welche Vom 10. biß 13. Jun. 1732. Durch Die Fürstl. Sächß. Residentz- und Creyß-Stadt Altenburg ... > [Altenburg 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... ALTENBURG u. a.: (D) Wilke, Georg Leberecht von; Färber, Gottfried: Das Die emigrirenden Saltzburger freudig aufnehmende Sachßen, oder kurtze Nachricht, wie die StädteDiese emigrirende Glaubens Genoßen im Jahr 1732. willig aufgenommen und bewirthet Nebst Abbildung eines Saltzburgischen Emigrantens ... > [Dresden : Mohrenthal, 1732] > http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/110... AUGSBURG: (D) Willkommungs-Gruß, Und Abschieds-Kuß, Das ist: Kurtze VALET-Rede, Welche Aus hertzlicher Liebe an einige Saltzburgische Emigranten Anno 1732. d. 30. Januar. Kurtz vor ihrer Abreise von Augspurg an den Ort ihrer Zusammenkunfft unter freyem Himmel gehalten, Ein des Ministerii Augustani Candidatus. > Augspurg 1732 > https://books.google.de/books?id=t-pkAAAAcAAJ AUGSBURG: (D) Widemann, Samuel: Die durch das Evangelium erhöhete Saltzburgische Thäler : wurden an dem Gedächtniß-Tag Johannis des Täuffers ... der Gemeine Gottes in der Evangel. Haupt- und Pfarr-Kirchen bey St. Anna vorgestellet > Augspurg 1732 > http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?do... OBERHAUSEN bei Augsburg: (D) Realer Abriß Derer nacher Oberhausen in das Augspurgische gekommenen / den 21. Maij diß 1732. Jahres daselbst verhört ... > Regenspurg 1732 > https://books.google.de/books?id=EM5DAAAAcAAJ BERLIN: (D) Campe, Christian: Kurtzer und liebreicher Anspruch und Seegens-Wunsch An die um der Evangelischen Warheit willen unschuldig-verjagte arme Saltzburger : Als dieselbe über 500. starck vor Berlin, den 30. April 1732. Abends gegen 4. Uhr anlangeten, und in Friede und mit willigen Hertzen in unsere Stadt, unter freudigen Lob-Gesange eingeführet wurden / mit innigster Bewegung gehalten, und hernach auf Begehren entworffen und zum Druck mitgetheilet von Christian Campen, Diac. zu St. Petri in Cölln > Berlin 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... BERLIN: (D) Griese, Friedrich / Gedicke, Gottfried: Die Unsern Zeiten so merckwürdige Emigration Der Saltzburger: als ein lebendiges Zeugniß 1) Der unsichtbaren und wahren Kirche Gottes, 2) Der Grausamkeit des Pabstthums gegen Gläubige Glieder Christi, 3) Der Göttlichen Obhut über die Seinen, Ward In gebundener Rede entworffen, Und nebst einer kurtzen Ansprache Von der guten Hand Gottes über rechtschaffene Bekenner des Namens Christi, Womit den 2. Aug. dieses 1732. Jahres Etliche 100 Saltzburger bey uns zu Berlin empfangen wurden, Auf Verlangen zum Druck übergeben > [Berlin, 1732] > http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Gh83a_qt_22 > [DFG-Viewer] > https://tinyurl.com/y7p7eqf9 BERLIN: (D) Reinbeck, Johann Gustav: Als den 30. April und 1. May 1732. Einige hundert um der Evangelischen Religion willen vertriebene, und von Sr. Königl. Majestät zu Preussischen Colonisten angenommene Saltzburger in Berlin angelanget waren, Wurde den nächsten Sonntag Jubilate darauf der Petri-Gemeinde und den anwesenden Emigranten über Marc. X, v. 28-31 Eine Predigt gehalten, Und selbige hernachmahls nebst einem Anhange, worinnen von denen, Zeit der Reformation her, im Saltzburgischen wieder die Evangelische vorgenommene Bedruckungen, Eine Historische Nachricht ertheilet wird > [Berlin 1732] > http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Gh83a_qt_18 oder http://idb.ub.uni-tuebingen.de/opendigi/Gh83a_qt_1... BERLIN: (D) Roloff, Michael: > Der Unterschied der Leiden Um des Gewissens und um Missethat willen, Wurde am Sonntage Jubilate dieses 1732. Jahrs Jn der Nachmittags-Predigt über die ordentliche Epistel I. Petr. II, 11-20 Bey Gelegenheit der vertriebenen Saltzburger, Deren eine Zahl von etliche Hundert Dem Gottesdienst in der Friedrich-Werderschen Kirche beywohnete, Jn Betrachtung gezogen ... > https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkans... BERLIN: (D) Weise, Mich.: Gottes Offenbares Wunder bewunderte Bey dem Durchzuge Derer Um der Evangelischen Religion willen verjagten und vertriebenen Saltzburger an 800. Mann Durch die Königl. Preußis. Residentz-Stadt Berlin Am 30 April und 1 May 1732, In erbaulichen Gedancken > http://digital-beta.staatsbibliothek-berlin.de/wer... BERLIN: (D) Wermuth, Christian: Silbermedaille im Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz: "Aufnahme Salzburger Emigranten", Berlin 1732 > https://ikmk.smb.museum/object?id=18214296 > Rückseite > https://ikmk.smb.museum/object?lang=de&id=18214296... CHEMNITZ: (D) Chemnitz, Schlossberg-Museum > Grabstein der Salzburger Emigranten 1732 > http://previous.bildindex.de/bilder/d/mi09396e14 CHEMNITZ: (D) Gühling, Johann Friedrich: Etwas zur Historie derer EMIGRANTEN aus dem Ertz=Bißthum Saltzburg, in einer Nachrichtlichem Erzehlung, wie diejenigen, so auf ihrer Reise, als Preusische Colonisten, in dreyen Durchzügen über Chemnitz am 20. 28. Julii. und 7. August. 1732, daselbst aufgenommen und wieder begleitet, auch was sonst ... > Chemnitz 1732 > https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/53... CHEMNITZ / GRÜNHAYN: (D) Zwey denckwürdige Sendschreiben von denen Reisenden Saltzburgischen Emigranten ihrem Durchzuge und Auffenthalt in Grünhayn und Chemnitz den 19. und 20. Jul. 1732. : Auch denen ihnen an gedachten zweyen Orten erzeigten vielen geistlichen und leiblichen Wohlthaten, Zum Andenken und Auffmunterung, Auch künfftig in denen Wercken der Liebe gegen diese arme Leute nicht träge zu werden, in Druck heraus gegeben > Dresden | 1732. > http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb1... DANZIG: (D) Nachricht Von dem Durchzuge und der Bewirthung Einiger Saltzburgischen Emigranten Jn Dantzig So geschehen im Ende des Monaths Julii. 1732 > Flugschrift, Dantzig 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... DANZIG: (D) Haucke, Bartholomäus: Die in aller Noth gewaltiglich helffende Hand Gottes ... : Denen ... Saltzburgischen Emigranten Jn Vier Predigten vorgestellet Und ... zum Druck übergeben / Von M. Bartholomaeo Havckio Prediger des göttlichen Worts am Lazareht in Dantzig > Dantzig 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... DANZIG: (D) Moneta, Johann, Prediger daselbst: Der Heilige Gruß Womit Die Evangelische Saltzburgische Emigranten, Als Selbige über 300. an der Zahl, Anno 1732. Vom 13den biß an den 15den Augusti, Zu Großzinder im Dantziger Werder, ausrasteten : Bey Gelegenheit Der ordentlichen Wöchentlichen Bet-Stunde, Den 14. Aug. in dem Großzinderischen Gottes-Hause, empfangen und entlassen ... > Dantzig 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... DANZIG: (D) Zufällige Gedancken Eines Jungen Frauenzimmers in Dantzig Uber die Saltzburgische Emigranten > ca. 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... DARMSTADT: (D) Ausführliche und zuverlässige Nachricht von denen Saltzburgischen Emigranten/ wie deren an der Zahl 246. den 29 ten April 1732. nicht allein in der Hoch=Fürstl. Heßis. Residentz Darmstadt … > http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?do... EISLEBEN: (D) Kurtze Nachricht von dem Durchzuge der Saltzburgischen Emigranten durch Eißleben in der Graffschafft Mannßfeld am 9. u. 10. Jul. 1732 > [Eisleben 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... FRANCKENBERG / DÖBELN: (D) Eigentliche Nachricht, Wie sich die Einwohner in dem Städtgen Franckenberg den 22. Julii 1732. und die Bürgerschafft in Döbeln den 23. Jul. darauf bey Ankunfft, Aufnahme und Abreise 450. armer Saltzburgischer der Evangelischen Religion zugethaner Emigranten verhalten > Dresden 1732 > https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/56... FREYBERG: (D) Nachricht Wegen derer im Monath Augusto 1732. durch Freyberg gegangenen Saltzburgischen Emigranten/ Wie solche daselbst auffgenommen/ verpfleget und wiederum dimittiret worden/ Nebst unterschiedenen Particularien > Chronik, Dresden 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... FREYBERG: (D) Ram, Johann Paul: Das Am 8. Augusti im Jahre Christi 1732. Neunhundert und Funfftzig Saltzburgische Emigranten Zu williger Bewirthung freudig aufnehmende Freyberg : Auf vieler Verlangen kürtzlich beschrieben / [M. Io. Paul Ramus] > Freyberg 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... FREYBERG: (D) Ram, M. Johann Paul, Mittags-Prediger am Dom zu Freyberg: Meditationes Propemticæ Oder Erbauliche Betrachtungen über der Evangelisch-Lutherischen Saltzburger Emigration Bey Gelegenheit ihrer Aufnahme in vielen Orten unseres Landes > [Wittenberg : Ludwig, 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... FREYBERG: (D) Ram, Johann Paul: Erbauliche Nachricht Von der willigen Aufnahme und Bewirthung Derer Neunhundert und Funfftzig Saltzburgischer Emigranten in der Stadt Freyberg > [Dreßden 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... FREYBERG: (D) Janicke, Georg Friedrich: Das vom Herrn rege gemachte Saltzburg, als zu Freyberg 950. Saltzburgische Emigranten den 8. Aug. 1732. ihren Durchzug und Rast-Tag nahmen > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... FREYBERG: (D) Grulich, Martin: Das Christliche Wohlverhalten Bey Einen so mercklichen Ausbruch Des Reichs Jesu / hat Bey Gelegenheit derer am 10. August 1732. von Freyberg abgereisten 950. Saltzburgischer Emigranten Seiner Hochwerthen Petrinischen Gemeine allda vorgestellet > [Dresden 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... FREYBERG: (D) Gebet Vor Saltzburgische Emigranten und Vertriebene > In der Haupt-Berg-Stadt Freyberg, 1732 Da Neunhundert und Funfftzig Emigranten durchzogen > Freyberg 1732 > https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/82... GERA: (D) Das liebthätige Gera gegen die Saltzburgischen Emigranten > [Franckfurt und Leipzig. 1732 (Mit eilfertiger Feder entworffen, N. d. 12. Maij 1732.)] > https://books.google.de/books?id=tj5BAAAAcAAJ GERA / HALLE / BERLIN: (D) Ausführliche und zuverläßige Nachricht Von allen demjenigen Was zu Gera, Halle, und Berlin auch anderer Orten Merckwürdiges Von denen durch-paßirenden Saltzburgischen Emigranten zu berichten vorgefallen : Deme noch beygefüget Zwölff Schrifftmäßige Bewegungs-Gründe zur Mildthätigkeit gegen die um der Evangelischen Religion willen vertriebene Saltzburger ; [N. d. 12. Maji, 1732.] / ... in Saalfeld von einem treuen Diener des Evangelii abgefasset > Erfurt 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... GOTHA: (D) Huhn, Johann Benjamin: Denckmahl Göttlicher Güte und Vorsorge vor seine evangelische Kirche an dem Exempel der Saltzburgischen Emigranten : in Zwey Reden und Zwey Predigten vorgestellet, Nebst einem Vorbericht von dieser Emigranten Religion, Fatis, Beystand, Emigration, und überall bezeigten Christlichen Betragung > Gotha 1732 > http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?do... GOTHA: (D) Stuß, Johann Heinrich: Schrifftmäßige Anrede an die Saltzburgischen Religions-Exulanten, als deren bey Fünff hundert den 28. Julii 1732. zu Gotha ankommen, und liebreich aufgenommen ... > [Gotha : Reyherische Schrifften, 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... GROßENHAYN: (D) Kurtze Relation von denen Saltzburgischen Emigranten, Welche ihren Weg durch Mitweyda genommen, Jngleichen denenjenigen, die am 24. Jul. 1732. in Großenhayn ... > Dresden 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... GROßENHAYN: (D) Krieger, Christian Gottlieb: Zwey Liebes-Worte, Ein Ermahnungs- und Trost-Wort, Sind an die Hertzen Einiger Hundert, wegen des Evangelii Jesu vertriebener Saltzburger, Die den 24. Jul. 1732. in Großen-Hayn angekommen, den 25. daselbst Rast-Tag gehalten, und den 26. von dar, nach ihren nunmehrigen Preußischen Vaterlande, wieder aufgebrochen, geleget worden / Von M. Christian Gottlieb Kriegern, Diacono daselbst > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... HALBERSTADT: (D) Rittner, Wilhelm: Denckmahl der Liebe, Welche Die Stadt Halberstadt An zweyhundert und fünff und dreyßig aus dem Saltzburgischen, Um des Glaubens willen verjagten Lutheranern, Durch willige Aufnahme u. gute Verpflegung rühmlichst bewiesen : Samt dem Was bey deren am 28. May geschehenen Einzuge, kurtzen Auffenthalt und am 30. Ejusdem erfolgten Abschiede merckwürdiges vorgefallen. Theils aus eigenen, theils aus denen zugeschickten Nachrichten aus Liebe zur Wahrheit ausgefertiget Schopps Buchladen, Halberstadt 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... HALLE: (D) Ausführliche Nachricht von dem, was alhier zu Halle mit denen Saltzburgischen Emigranten vorgegangen > [S.l., ca. 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... HALLE: (D) Rotth, Christian August: > M. Christian August Rotthens Diac. Maurit. Catechismus-Lied aus den Psalmen Davids Am 1. Sonntage nach dem Fest der heiligen Dreyeinigkeit ... über die Worte Psalm 45. v. 11. und 12. abgefasset Und Zu der Erbauung Derer Saltzburgischen Evangelischen Glaubens-Genossen ... zum Druck befördert > [Halle, 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... HALLE:(D) Ausführliche Nachricht von dem, was alhier zu Halle mit denen Saltzburgischen Emigranten vorgegangen> Anmerkung: Nicht identisch mit VD18 14680858 und VD18 11566868: dort u.a. abw. mit Tbl., abw. Umfang, Erscheinungsjahr nach anderen Drucken dieser Schrift geschätzt > Flugschrift, etwa 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... HERSBRUCK: (D) Kurtze und mit denen dazu gehörigen Beylagen begleitete RELATION, wie von dem des H. Röm. Reichs freien Stadt Nürnberg zugehörigen Amt und Städtlein Herspruck die den 16. Julii 1732. daselbsten durchpassirte Saltzburgische Emigranten empfangen / bewirthet und begleitet worden ... > Nürnberg 1732 > > https://books.google.de/books?id=Av5SAAAAcAAJ > PDFHETTSTEDT: (D) Pietsch, Peter Thomas: Die Denen Saltzburgischen Glaubens-Genossen bezahlte Liebes-Schuld Oder: Eine Relation, Wie liebreich 570. und hernach noch 48. ... aus ... Saltzburg vertriebene [...] > Nebst einer kurtzen Nachricht von der Stadt Hetstedt ... > Aschersleben 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... JENA: (D) Walch, Johann Georg: Erweckungs=Rede Welche An die in Jena angekommene Saltzburgische Emigranten, Auf Anordnung Einer hochlöblichen Academie in der Collegen = Kirche Den 1. JULII M DCC XXXII. gehalten und auf vieler Verlangen herausgegeben … > https://archive.org/details/erweckungsrede00walc/p... KAUFBEUREN: (D) Brucker, Jacob / Heider, Johann Siegmund: Die seelige Bekantniß JESU Christi vor den Menschen / wurde in einer den 28. Decembr. Anno 1731. Nachmittags um zwey Uhr in der Heil. Dreyfaltigkeits=Kirchen in des Heil. Röm. Reichs freyen Stadt Kauffbeyren auf Oberherrl. Verordnung gehaltenen ausserordentlichen Predigt / denen aus dem Ertz=Stifft Saltzburg Tags vorher angekommenen / zur Augspurgischen Confession sich bekennenden Emigranten ... > Augspurg, 1732 > https://books.google.de/books?id=Q8PZa4J_SpUC > PDFKEMPTEN: (D) Außführliche Relation Von der Saltzburgischen Evangelischen EMIGRANTEN Ankunfft in deß H. Reichs=Stadt Kempten und allda genossener Verpflegung : De dato 16. Febr. Anno 1732 > http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb1... > PDFLEIPZIG: (D) Umständliche Beschreibung, Derer Um der Evangelischen Religion wegen Vertriebenen Saltzburgischen Emigranten, Welche Den 13. und 14. Junii Anno 1732. In Leipzig ankommen, Und den 16. und 17. hujus wieder ausgezogen : In einem Send-Schreiben mitleidende bewundert ... > [Leipzig, 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... LEIPZIG: (D) Teller, Romanus: Von dem Unterscheide Der Feinde und Freunde des Kreuzes Jesu, redete Vor öffentlicher Versammlung in der Kirche zu St. Petri am 1. Sonntage nach Trinitatis, im Jahr 1732. Bey Ankunft vieler Salzburgischen Emigranten, zu Leipzig / M. Romanus Teller, Der H. Schrifft Baccal. und Pred. bey der Peters Kirche daselbst > Leipzig 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... LEIPZIG: (D) Hayer, Hans: Send-Schreiben, Worinnen die, an denen zu Leipzig, den 13. und 14. Jun. 1732. eingetroffenen, Und den 16. und 17. hujus wieder ausgezogenen Saltzburgischen ... [Leipzig, Torgau, 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... LEIPZIG: (D) Küttner, Johann David: Der Allervortheilhafteste und Seeligste Verlust Derer Nachfolger Jesu, wurde Aus Matth. XIX. v. 29. Bey Anwesenheit einiger Saltzburgischen EMIGRANTEN in Leipzig, Am Sonnabend vor dem I.p. Trinitatis 1732. der Christlichen Gemeinde zur Erweckung und Trost vorgestellet ... > Leipzig 1732 > https://books.google.de/books?id=i4CFFFhSGuwC > PDFLEIPZIG: (D) Hofmann, Carl Gottlob: Predigt Von denen beständigen Liebhabern Gottes, So am 1. Sonntage nach Trinitatis 1732 > Bey Gelegenheit der Saltzburgischen Emigranten zu Leipzig gehalten worden > Leipzig 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... LEIPZIG: (D) Extract Eines Schreibens Aus Leipzig, Von den Durch-March Derer Saltzburgischen Emigranten Und wie denenselben Die Universität, der Magistrat, die Kauffmannschafft [...] d. d. 21. Junii 1732 > 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... GROß-ZSCHOCH bey Leipzig: (D) Schwarz, Heinrich Engelbert: Jmmanuel! Ein wahrer Christ und rechter Jsraelit, in welchem kein falsch ist, an dem Exempel Eines Saltzburgischen Emigranten, Wurde Am VIIIten Sonntage nach dem Fest der Heil. Drey-Eingkeit, Anno 1732. Jn dem Heiligthume Gottes zu Groß-Zschocher bey Leipzig, Bey Abkündigung, der, den folgenden Sonntag, einzusammlenden Collecte, vor die Saltzburgischen Emigranten Augsp. Confeßion Aus dem ordentlichen Evangelio Matth. VII, v.15-23. Vor Augen gestellet / Von M. Heinrich Engelbert Schwartzen, dasigem Priester und Seelsorger > [Leipzig : Martini, 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... LEIßNIG / WOLCKENSTEIN: Kurtze Beschreibung, Welcher Gestalt einige 100. Saltzburgische Emigranten in denen Städten Leißnig und Wolckenstein, Am ersten Ort im Julio, und am andern Ort im Augusto 1732. ankommen, bewirthet und dimittiret worden > Dresden 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... MAGDEBURG: (D) Brühl, Johann Benjamin: Die Krafft und Wahrheit des Göttlichen Wortes, Wie solche sich an denen Saltzburgischen Emigranten erwiesen : Jndem viele Tausend derselben dadurch erleuchtet, und zum Erkänntniß des Heyls gelanget sind, auch die tröstlichen Verheissungen Gottes darinnen an ihnen war geworden; Nebst Zuverläßiger Nachricht, Von ihrem Zustand, und sonderbaren speciellen Umständen von ihrer Verfolgung und Verjagung, auch wie sie hie und da aufgenommen und empfangen worden ...; Mit beygefügtem Kupffer von derselben Ankunfft, Einzug und Bewirthung in Magdeburg > [Magdeburg, 1732] > http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:3:1-233850 MAGDEBURG: (D) Die Seufftzende Saltzburger, Oder Besondere Unterredung Jm Reiche der Lebendigen, Zwischen einem der Religion halben aus dem Lande emigrirenden Saltzburger [...] > Band 1, Magdeburg, 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... BURG bei Magdeburg: (D) Hahn, Johann Friedrich Christoph: Der Göttliche Befehl an die Evangelische Kirche, Die neuen Glaubens-Bekenner auf- und anzunehmen Ward aus Es. XXVI v. 2. Den 9. Augusti 1732. in der Ober-Kirchen in Burg vorgestellet > [Magdeburg : Seidel und Scheidhauer, 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... MEISSEN: (D) Meissen: Das über die Glückliche Ankunfft etlicher hundert Saltzburger Emigranten Sich Höchsterfreuete Meissen, Bestehend in einem Send-Schreiben Wie solche Leute am 10. Augusti 1732. allda sind eingeholet, freudig aufgenommen, reichlich beschencket und am 12. ejusd. darauf wieder dimittiret worden > [1732] > http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:3:1-231557 MITTWEIDA: (D) Schneider, Gabriel Gottlieb: Die Freundliche Auffnahme der Saltzburgischen EMIGRANTEN zu Mittweida, das ist, Kurtze Historische Nachricht, Welchergestalt 450. Köpffe Saltzburgischer Emigranten, Anno 1732. den 30. Iulii, an einer Mittwoche sind freundlich angenommen, ... und den 1. Aug. unter Anwünschung alles Guten, mit Frieden dimittiret worden, Den Evangelischen Glaubens-Genossen zu einem Denckmahl entworffen > Chemnitz: Stößelische Schrifften, 1732 > https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/?id=53... MITTWEIDA / GROßENHAIN: Kurtze Relation von denen Saltzburgischen Emigranten, Welche ihren Weg durch Mitweyda genommen, Jngleichen denenjenigen, die am 24. Jul. 1732. in Großenhayn ankommen > Flugschrift, Dresden 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... NAUMBURG: (D) Schamelius, Johann Martin: Christliche Trost-Rede, Welche bey dem, Nach Ankunfft etlicher hundert Saltzburgischer Emigranten den 7. Jul. 1732. ... in Naumburg Angestellten Gottes-Dienste über ... Luc. VI. 22. 23. abgeleget : Nebst Einer kurtzen Nachricht von dem, was hiebey vorgefallen, Und einer gehaltenen Christl. Unterredung über die Umstände dieser Emigranten / Jo. Martinvs Schamelivs, P.P. > Naumburg, Zeitz, Grießbach, Naumburg, Zeitz 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... NAUMBURG: (D) Kurtze Nachricht von der Aufnahme der Saltzburgischen Emigranten zu Naumburg > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... NORDHAUSEN: (D) Nordhausen: Die Thränen derer standhafften Bekenner des Evangelischen Glaubens wie selbige vor SALTZBURG häuffig vergossen, von dem jetzigen Bischoffe LEOPOLDO, höhnisch verlachet, aber von den Grossen MONARCHEN in den Heil. Römischen Reiche Herrn FriedrichWilhelm Könige in Preussen &c. &c. &c. … Nordhausen den 27. Augusti 1732 … > http://diglib.hab.de/show_image.php?dir=drucke/gm-... ffLAUFF bei Nürnberg: (D) Bittner, Heinrich Tobias: Eine / An eine gute Anzahl Saltzburgischer EMIGRANTen, welche An dem H. Pfingst=Abend A. 1732. in dem Nürnbergischen Städtlein Lauff angekommen, am I. H. Pfingst=Tag daselbst stille gelegen, und den nächstfolgenden andern Tag darauf von dann wieder abgereist, wolgemeynte, und nach ihrem Zustand eingerichtete Erweckung, mit dem Wunsch einer guten Reise, in der Kyrche zu St. Johannis Feria I. Pentecostes bey einer Volckreichen Versammlung gethan … > https://archive.org/details/eineeineguteanza00bitt... MEMEL: (D) Pauli, Johann Arnold: Der Erneuerte Bund Gottes mit Israel, Wurde Denen den 23sten Sonntag nach Trinitatis, war der 16de November 1732. zur beständigen Wohnung nach Memel angekommenen Saltzburgischen Evangelischen Emigranten, Als selbige Montags drauf den 17den Nov. c.a. in die dasige Lutherisch-Deutsche Pfarr-Kirche solenniter eingeführet worden, Aus dem 24. Capitel des Buchs Josua und dessen 13den und 14den Vers, In einer einfältigen Predigt vorgetragen / Von Johann Arnold Pauli, Der Heiligen Schrifft Doctor und Professor, der Königl. Preußl. Societät der Wissenschafften Mitgenossen, des Memelschen Kirch-Creyses Ertz-Priestern, auch daselbsten Hof-Garnison- und Stadt-Pfarrern > Berlin 1733 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... SAALFELD: (D) Zwölf Schrift=mäßige Bewegungs=Gründe zur Mildthätigkeit gegen die um der Evangelischen Religion willen vertriebene Saltzburger, auf gnädigsten Befehl in Salfeld von einem treuen Diener des Evangelii abgefasset. > Leipzig 1732 > https://archive.org/details/zwlfschriftmssig00unkn... SCHNEEBERG: (D) Schindler, Christian Friedrich: Der heilige Apostel Paulus Wurde Als ein armer Emigrant, Zu einigen Trost und Aufrichtung Der armen Saltzburgischen Emigranten, Welche Den 18. Julii 1732 zu Schneeberg ... > [Schneeberg : Schultze, 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... STOLBERG: (D) Umständliche Nachricht, Welchergestallt ein, in 600 Seelen bestehender Troup Saltzburgischer Emigranten in der ... Residentz-Stadt Stolberg am Harz den ... > [Stolberg am Hartz : Schnabel; Stolberg am Hartz : Ehrhart, 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... TORGAU: Merckwürdige Nachricht von Ankunfft und Abreise 550. Saltzburgischer Emigranten zu Torgau am 25. 26. 27. Julii 1732 > Flugschrift, Dresden 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... WEIMAR: Weber, Johann Georg: Evangelisches Denkmal, bei Gelegenheit der Salzburgischen Emigranten. Weimar 1732 > Hinweis bei https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Weber - mehr war bisher nicht festzustellenWERNIGERODE: (D) Erbauliches Andencken Der Saltzburgischen Emigranten, Welches dieselben Zu Wernigerode hinterlassen, Als derselben bey drey Hundert den 25 Mäy und Tausend und Fünf und Viertzig den 16. Sept. 1732. daselbst durchgereiset Erschienen S.l. 1733 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... WERNIGERODE: (D) Gutjahr, Johann Heinrich > Kurtze und einfältige Rede, Auf gnädigsten Befehl, über Ps. XXIII, 6. den 26. Maji a. c. Als den Abend vorher Die Saltzburgischen Emigranten Unter Leutung > [Wernigeroda : Struck, 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... WITTENBERG: (D) Stephani, Christian: Die wundernswürdige Vorsorge Gottes Welche sich an denen armen Der Evangelischen Kirchen zugethanen Saltzburgischen Emigranten Nicht nur an verschiednen Orten sondern auch insonderheit In der Königlichen Chur-Stadt Wittenberg allwo dieselben Den 3. May dieses 1732sten Jahres anlangten Und den 5. hierauf ihre Reise von dar ferner prosequirten Gantz augenscheinlich an Tag geleget / Suchte Hierdurch öffentlich zu preisen M. Christian Stephani, Strela-Siles > [Wittenberg : Eichsfeld, 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... ZWICKAU / SENFFTENBERG / HOYERSWERDA: (D) Deutliche Nachricht, Wie die Saltzburgischen Emigranten in Zwickau, Senfftenberg und Hoyerswerda, am ersten Ort den 9. 10. und 18. Jun. 1732. an andern ... [Dresden 1732] > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte...