KREUZWEG ...3. Station bis 6. Station...

JUDASJESUS fällt. Vielleicht denkt er dabei an Judas. Auch er ist gefallen. Er hat seinen Herrn verraten, für billiges Geld.4. Station -MARIASie steht am Wegesrand und zeigt ihrem Sohn durch ihr Dasein, dass sie mitträgt. Sie hat Ja gesagt, damals als der Engel ihr sagte, dass sie Mutter GOTTES werden sollte. Damals wusste sie nicht, dass ihr Sohn auf so schmähliche Weise umkommen sollte.5. Station -SIMON von CyreneEr wird gezwungen, JESUS das Kreuz zu tragen. Doch dann spürt er, nicht er trägt das Kreuz, sondern das Kreuz trägt ihn.6. Station -VERONIKAEine Frau der Tat. Die Soldaten und die spottenden Leute stören sie nicht. Sie weiß: Hier muss etwas getan werden.