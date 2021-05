Huawei Ist Entschlossen, In Die Türkei Zu Investieren

Jing Li sagte: „Mit dem Aufkommen der Pandemie arbeiten die Menschen von zu Hause aus, lernen online, nutzen den E-Commerce mehr und wenden sich der Online-Unterhaltung zu. Diese Änderungen haben die Telekommunikationsinfrastruktur erheblich belastet. Der mobile Datenverkehr hat im Vergleich zur Vergangenheit erheblich zugenommen, und dieser Verkehr wurde von Gewerbegebieten in Wohngebiete, von Großstädten in kleinere Wohngebiete und von Freiflächen in geschlossene Gebiete übertragen. Dies brachte die Notwendigkeit mit sich, die Kapazität und die Versorgungsbereiche des drahtlosen Netzwerks schnell zu optimieren, um die Nachfrage zu befriedigen. Ein fester Internetdienst, der als Heim-Internet bekannt ist, sorgt für eine stärkere Verbindung. Es erforderte höhere Geschwindigkeiten, geringere Latenz und eine stabilere Service-Infrastruktur. Glasfaserbreitband, Übertragungsnetze und Server- / Speicherkapazitäten von Rechenzentren mussten ebenfalls schnell verbessert werden, um die mobile Konnektivität zu unterstützen und auf erhöhten Datenverkehr zu reagieren. Während die Leute zu Hause blieben, arbeiteten unsere Außendienstteams weiter an dieser Infrastruktur. “Unsere Produktlieferungsteams haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um die erforderliche Ausrüstung pünktlich zu liefern, auch wenn es im Berichtszeitraum zu viele Transportbeschränkungen gab”, sagte er.Die neue normale Digitalisierung selbst und es gibt keinen Weg zurückDer Generaldirektor von Huawei Turkey, Jing Li, erklärte, dass die Digitalisierung in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werde, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen und das menschliche Leben zu verbessern. Jing Li, während er über die Studien zur Verbesserung der IT-Infrastruktur in der Türkei spricht; „Der Luft-, Land- und Seetransport in der Türkei entspricht den weltweiten Standards. Es ist jedoch sehr wichtig, dass die Datenübertragung auch den weltweiten Standards entspricht. Dies bedeutet, dass wir mehr Frequenzen für die drahtlose Kommunikation und mehr Glasfaserressourcen für eine höhere Kapazität benötigen. Dienste, die auf einer grundlegenden Cloud-Infrastruktur basieren, werden in diesem Prozess ebenfalls an Bedeutung gewinnen. “”ist die Säule der digitalen 5G-TransformationJing Li, General Manager von Huawei Turkey, betonte, dass 5G mit seinen einzigartigen Funktionen wie der Kommunikation von Maschine zu Maschine, der hochsicheren Kommunikation mit geringer Latenz und dem fortschrittlichen mobilen Breitband eine entscheidende Rolle bei der Digitalisierung der Industrie spielen wird. “Die Zusammenarbeit aller Stakeholder in der Branche bildet die Grundlage für ein effizientes 5G. Die eingehende Einbeziehung und Zusammenarbeit unserer Geschäftspartner in den Prozess ist von großer Bedeutung, um die industriellen Anwendungen von 5G gemeinsam zu untersuchen, angefangen von den grundlegendsten Konnektivitäts- und Datenkomponenten bis hin zu Anwendungen und Geräten in der gesamten Industriekette. Darüber hinaus wird die Bereitschaft von Unternehmen, die in ihrer Branche führend sind, 5G zur Steigerung ihrer Produktivität einzusetzen, der Schlüssel zum industriellen Erfolg von 5G sein. Als Huawei möchten wir die in China gesammelten Erfahrungen in die Türkei bringen und die Erfolge lokaler Unternehmen und KMU in 5GtoB (5G für die Geschäftswelt) unterstützen. “”Jing Li betonte am Ende seiner Rede die Entschlossenheit von Huawei Turkey, in die Türkei zu investieren und zur IT-Entwicklung der Türkei beizutragen.