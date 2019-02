Oktoberfest in bunt? Holi Festival in München!

In den folgenden Jahren besuchten wir weitere Festivals und in diesem Jahr steht mal wieder eines in der Heimat an. Am 7. September findet auf der Sonderfreifläche an der Messe München das Holi Festival of Colours statt. Dieses findet an vielen Orten Deutschlands statt und das schon seit einigen Jahren. Weitere Informationen und auch Tickets gibt es hier: Facebook Die Tickets kann man sowohl separat als auch in Kombination mit Pulverbeuteln kaufen. Die Kombitickets sind natürlich schnell vergriffen und außerdem auf wenige Pulverbeutel begrenzt. Da wir gemerkt haben, dass sich unser Pulvervorrat in den ersten Jahren schnell erschöpft hatte, bestellen wir seit einiger Zeit bei Holi Power unser Pulver. Mir gefällt dabei besonders gut, dass das Pulver feinstaubreduziert sowie ökologisch abbaubar ist.Das Holi Festival selbst ist nicht etwa die reine Erfindung eines Veranstalters, sondern findet seinen Ursprung in der hinduistischen Tradition Indiens. Hier wird das Holi als ein Straßenfest schon seit ewigen Zeiten gefeiert und das landesweit und zum Teil über mehrere Tage hinweg. Das hier verstreute Puder, welches Gulal genannt wird, wird verstreut, um den Frühling zu begrüßen und um böse Geister zu vertreiben. Die Grundidee dieses Festes und die Bilder, die dabei entstanden und um die Welt gegangen sind, haben dieses Ereignis in abgewandelter Form auch zu uns gebracht und ich kann wirklich nur sagen: Es lohnt sich, das einmal erlebt zu haben!